Gheorghiu, despre reducerile de cheltuieli: România nu-și permite să se împrumute la nesfârșit la dobânzi mari

Întrebată la Digi 24 dacă se va încheia epopeea reducerilor de cheltuieli, Oana Gheorghiu a precizat că nu face parte din coaliție. Din acest motiv, nu poate oferi detalii despre discuțiile interne.

„Sper că oamenii politici să aibă suficientă maturitate astfel încât să înțeleagă că România nu-și permite să plătească la nesfârșit bani pe care nu-i are și să se împrumute”, a declarat vicepremierul.

Referitor la așteptările societății, Gheorghiu a subliniat că românii doresc să vadă aceste tăieri. Ea speră că politicienii vor lua o decizie care să ajute Guvernul și societatea să meargă mai departe.

„Sper că oamenii politici să încerce să ia o decizie care să ajute Guvernul românesc, de fapt societatea, să meargă mai departe fără a se împrumuta în continuare la dobânzi foarte mari și la nesfârșit”, a adăugat ea.

Situația banilor din PNRR

Solicitată să comenteze declarațiile lui Adrian Câciu despre lipsa banilor din PNRR, vicepremierul a oferit clarificări. Fostul ministru al finanțelor afirmase că România a rămas fără bani în conturi și că există întârzieri de 3-4 luni la răspunsul Comisiei.

Întrebată dacă are informații despre blocaje sau întârzieri legate de banii din PNRR, Oana Gheorghiu a răspuns că nu deține datele menționate de Câciu.

„Nu am informațiile pe care le-ați precizat și pe care le-a spus domnul Căciu”, a precizat ea.

Cu privire la sumele pierdute, vicepremierul a confirmat că România va pierde 231 milioane de euro. Motivul este că pensiile speciale nu au fost anulate și nu s-a făcut reforma acestora.

„Despre restul banilor nu am informații că nu ar fi aprobați”, a adăugat Gheorghiu.

Jaloanele și cererile de plată

Referitor la stadiul cererilor de plată, vicepremierul a explicat că acestea sunt în curs de procesare. România a debifat anumite jaloane, iar Căciu vorbea despre operaționalizarea APMIP.

„Acest lucru s-a întâmplat și nu cred că are România o problemă cu acest jalon”, a spus Oana Gheorghiu.