Prima pagină » Social » INS: Populația României în scădere la 1 ianuarie 2025. Soldul migrației internaționale pozitiv, dar insuficient

INS: Populația României în scădere la 1 ianuarie 2025. Soldul migrației internaționale pozitiv, dar insuficient

România înregistrează, la începutul anului 2025, o scădere a populației rezidente, în principal din cauza sporului natural negativ, deși soldul migrației internaționale a fost pozitiv, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).
INS: Populația României în scădere la 1 ianuarie 2025. Soldul migrației internaționale pozitiv, dar insuficient
Sursa foto: Alexandra Pandrea / MediafaxFoto
Gabriel Pecheanu
14 ian. 2026, 10:32, Social

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României a fost de 19.043,2 mii persoane, în scădere cu 24,4 mii persoane față de 1 ianuarie 2024.

Principala cauză a scăderii este sporul natural negativ, diferența dintre numărul născuților-vii și al decedaților, care a fost de -100,9 mii persoane. În paralel, soldul migrației internaționale a fost pozitiv, cu +71,3 mii persoane, însă acesta nu a reușit să compenseze pierderea naturală.

Totodată, 5.166 nașteri înregistrate tardiv la oficiile de stare civilă au fost incluse în calculul populației rezidente.

Îmbătrânirea demografică continuă

Fenomenul de îmbătrânire demografică se accentuează, indicele de îmbătrânire crescând de la 125,8 la 1 ianuarie 2024 la 131,3 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (sub 15 ani) la începutul anului 2025.

Ponderea populației de 65 ani și peste a urcat la 20,3%, față de 20,0% în 2024, în timp ce procentul populației tinere (0–14 ani) a scăzut de la 15,9% la 15,4%.

Raportul de dependență demografică — numărul persoanelor tinere și vârstnice la 100 persoane adulte — a scăzut ușor, de la 56,1 la 55,6.

Populația urbană și pe sexe

Populația rezidentă din mediul urban a fost de 9.770,4 mii persoane, în scădere cu 1,3% față de 2024.

Populația feminină a scăzut la 9.752,6 mii persoane, cu 0,4% mai puțin decât în anul precedent.

Migrația internațională: pozitivă, dar în scădere

România a continuat să fie o țară de imigrare, cu un sold pozitiv al migrației internaționale de +71,3 mii persoane în 2024.
Bărbații au fost majoritari atât în rândul emigranților (53,3%), cât și al imigranților (64,5%).

Totuși, acest flux migrator nu a compensat pierderea naturală de populație, iar scăderea totală a populației rezidente rămâne evidentă.

Concluzie

„Având în vedere influența conjugată a sporului natural negativ, a soldului migrator pozitiv și a nașterilor înregistrate tardiv, populația rezidentă a României continuă să fie în scădere față de anul precedent”, concluzionează INS.

Recomandarea video

EXCLUSIV O barjă cu îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea / Peste 1100 de tone de chimicale, susține primăria / Autoritățile n-au făcut public incidentul
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Ciorba cu lapte | Cum să gătești cea mai simplă rețetă muntenească pentru revigorarea organismului
CSID
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor