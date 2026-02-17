Cea mai mare economie a Europei se confruntă cu un declin demografic mai abrupt decât estimase. Ce efecte vor exista

Populația Germaniei este prognozată să scadă cu aproape 5% în următoarele cinci decenii – o scădere semnificativ mai abruptă decât se prognozase anterior, potrivit unui studiu Ifo. Grupul de experți economic german și-a revizuit marți previziunile privind o scădere a populației de 1% până în 2050 la aproape 5% – o scădere care ar lăsa Germania cu cea mai mică populație de după 1990.

Schimbarea de prognoză se bazează pe cifre actualizate de la biroul de statistică al țării. „Schimbările demografice vor avea efecte semnificative asupra tuturor domeniilor economiei și societății”, a avertizat economistul Ifo, Joachim Ragnitz, în studiu.

Rata de creștere a populației Germaniei, estimată să se situeze în jurul a doar 0,4% pe termen lung, va fi probabil supusă unor presiuni suplimentare, pentru că piața muncii este supusă presiunii din cauza declinului demografic.

Pensionarii se înmulțesc, sistemul de pensii sub presiune

Numărul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 și 66 de ani este estimat să scadă cu aproximativ 12%, în timp ce numărul pensionarilor este estimat să crească cu peste 20%, a anunțat Ifo.

Sistemul de pensii de tip „pay-as-you-go” din Germania va fi probabil supus unei presiuni tot mai mari. Guvernul alocă deja aproximativ un sfert din bugetul său pentru susținerea acestuia, iar Oficiul Federal de Audit a avertizat în 2024 că această pondere va crește în continuare.

Ragnitz a cerut factorilor de decizie politică să ia urgent în considerare „declinul accelerat și îmbătrânirea populației”, în special în domeniul sănătății și al îngrijirii pe termen lung.

Cel mai scăzut nivel de după 1990

Până în 2050, populația Germaniei va scădea cu peste 4 milioane, ajungând la aproximativ 79 de milioane, cel mai scăzut nivel de la începutul anilor 1990. Scăderea așteptată este mai pronunțată deoarece previziunile mai vechi se bazau pe estimări umflate în mod eronat ale populației actuale a Germaniei, pe care biroul de statistică o estimează acum la 83 de milioane în 2025, comparativ cu 85 de milioane anterior.

Se preconizează că fluxul de migranți până în 2030 va fi semnificativ mai mic decât se prognozase anterior, după ce guvernul a înăsprit politica de migrație.

Și ratele natalității au fost supraestimate în proiecțiile anterioare, noile date indicând cu 150.000 mai puține nașteri în 2030 decât se aștepta anterior.

Conform Ifo, în 2025, Germania a atras doar 225.000 de migranți, comparativ cu 454.000 în estimarea anterioară, deși se așteaptă ca acest număr să crească la 250.000 pe an în următoarele cinci decenii. Germania de Est va suporta cea mai mare parte a declinului, în timp ce efectul va fi mai puțin pronunțat în centrele urbane mai mari, mai la vest.