Cândva cea mai populată țară din lume, China intră în al patrulea an consecutiv de declin demografic

Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an la rând, subliniind amploarea provocării demografice, în ciuda intervențiilor tot mai active ale guvernului, informează EuroNews.

Datele oficiale publicate recent arată că populația a continuat să se reducă în 2025, iar numărul nașterilor a coborât la cel mai scăzut nivel de la fondarea Republicii Populare Chineze în 1949.

Populația se reduce, pe fondul unor nașteri la minime istorice

Potrivit cifrelor guvernamentale, populația Chinei a fost de 1,404 miliarde în 2025, cu aproximativ trei milioane mai puțin decât în anul precedent.

Numărul nașterilor a scăzut abrupt la 7,92 milioane, de la 9,54 milioane în 2024, marcând un minim istoric.

Cândva cea mai populată țară din lume, China a fost depășită de India în 2023.

Tendința pe termen lung reflectă o scădere susținută a fertilității.

Datele Băncii Mondiale arată că rata fertilității Chinei a fost de aproximativ 1 în 2023, mult sub nivelul de înlocuire de 2,1 necesar pentru menținerea stabilității populației.

Moștenirea politicii copilului unic

Demografii indică în continuare deceniile de control strict al natalității drept un factor-cheie al declinului.

Timp de ani de zile, guvernul a aplicat politica copilului unic, relaxată ulterior la doi copii în 2015 și la trei copii în 2021.

În pofida acestor schimbări, numărul nașterilor a continuat să scadă, influențat de costurile ridicate ale vieții, schimbarea atitudinilor sociale și amânarea căsătoriei.

Taxa pe contraceptive, parte din noile măsuri pentru creșterea natalității

Pentru a inversa tendința, autoritățile introduc o combinație de stimulente financiare și modificări fiscale.

Din ianuarie 2026, prezervativele și alte contraceptive nu vor mai fi scutite de taxe, urmând să fie supuse unei taxe pe valoarea adăugată de 13%.

În același timp, guvernul elimină TVA-ul pentru serviciile de îngrijire a copiilor, îngrijire a vârstnicilor și serviciile legate de căsătorie.

Familiile pot beneficia și de subvenții pentru îngrijirea copiilor, primind un așa-numit bonus de fertilitate de 3.600 de yuani pe copil, pe an (aproximativ 440 de euro), până la vârsta de trei ani.

Oficialii speră că aceste măsuri vor reduce presiunea financiară și vor încuraja mai multe cupluri să aibă copii, deși impactul pe termen lung rămâne incert.