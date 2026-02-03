Prima pagină » Știri externe » Germania are cea mai în vârstă populație activă din UE

Germania are cea mai în vârstă populație activă din UE

Această grupă de vârstă reprezintă, în Germania, aproape 10 milioane de persoane din cele aproximativ 41 de milioane de persoane angajate cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani.
Sursa foto: Hepta
Laurențiu Marinov
03 feb. 2026, 14:21, Știri externe

Germania are cea mai în vârstă populație activă din Uniunea Europeană, un sfert din forța de muncă având vârste cuprinse între 55 și 64 de ani, conform cifrelor oficiale publicate marți – o tendință pe care cancelarul o încurajează pentru a stimula economia, potrivit Le Figaro.

Această grupă de vârstă reprezintă aproape 10 milioane de persoane din cele aproximativ 41 de milioane de persoane angajate cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani în cea mai mare economie a Europei, potrivit institutului Destatis.

Aceasta reprezintă o cotă de 24%, mai mare decât media europeană estimată de 20,1%. Acest lucru se datorează în principal „populației tot mai îmbătrânite” și unei vârste de pensionare „din ce în ce mai târzii” , a explicat Destatis într-un comunicat de presă. Italia și Bulgaria urmează în clasament, în timp ce Malta, Luxemburg și Polonia au cele mai tinere populații de vârstă activă din UE.

În Germania, vârsta medie de pensionare este de 64 de ani și 8 luni

Confruntat cu o piață a muncii aflată în dificultate într-o economie afectată de criză, cancelarul conservator Friedrich Merz dorește să-i mențină pe lucrătorii mai în vârstă în câmpul muncii mai mult timp. În Germania, vârsta medie de pensionare este în prezent de 64 de ani și 8 luni, iar vârsta legală de pensionare va fi ridicată treptat la 67 de ani până în 2029.

În toamnă, au fost adoptate reduceri de taxe pentru salariile câștigate după vârsta legală de pensionare, inițiate de partidul cancelarului, CDU. Aripa liberală a partidului face acum presiuni pentru creșterea vârstei de pensionare de la 67 la 70 de ani și eliminarea stimulentelor pentru pensionarea anticipată la 63 de ani, o mișcare denunțată de sindicate și opoziție.

