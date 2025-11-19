CFR: Tariful biletelor de tren se actualizează anual în funcție de rata inflației

„Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) este instituția care are, prin lege, atribuția de a modifica prețurile biletelor de tren, în funcție de rata inflației și care se aplică tuturor transportatorilor feroviari de călători din România”, informează CFR Călători.

Compania precizează că modificarea tarifelor la călătoria cu trenul se actualizează anual de către ARF, pe baza indicelui de inflaţie stabilit de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 octombrie.

Miercuri, ARF a informat că tariful biletelor de călătorie se va majora cu 9,88%, începând din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025 – 2026.