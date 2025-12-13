Far and Wide scrie despre orașul din România în care faci genuflexiuni și mergi gratis cu autobuzul

Far and Wide scrie despre orașul din România în care exercițiul fizic devine bilet de autobuz. Cluj-Napoca a transformat genuflexiunile în transport gratuit prin cabine inteligente care înregistrează fiecare repetare și tipăresc bilet odată ce obiectivul este atins.

Cum funcționează cabina inteligentă despre care scrie Far and Wide

Conceptul despre care scrie Far and Wide a început în 2020, ca parte a Săptămânii Europene a Sportului. Sports Festival, organizație locală cunoscută pentru evenimente de fitness, a dezvoltat cabina cu sprijinul primăriei Cluj-Napoca.

Cabina era amplasată la stația de autobuz și înregistra călătorii care fac 20 de genuflexiuni în două minute. Recompensa: un bilet gratuit pentru o călătorie în rețeaua de transport public.

La momentul respectiv, un bilet standard costa 2,5 lei, echivalentul a aproximativ 0,5 euro.

Succesul neașteptat al programului din Cluj-Napoca

Planul inițial era ca testul să funcționeze doar două săptămâni. Pe parcursul acestei perioade, oamenii s-au oprit constant la stație, iar organizatorii au prelungit campania până la sfârșitul anului.

Numai în primele două săptămâni au fost generate peste 14.000 de bilete gratuite, depășind cu mult estimările. Cabina a funcționat zilnic pe strada Memorandumului, coridor aglomerat care duce spre cartierul Mărăști.

Costul biletelor emise gratuit a fost acoperit de parteneri privați.

Revenirea „biletului de sănătate”

În 2021, aceeași echipă a readus standul pentru câteva luni. Locuitorii puteau din nou să îndeplinească provocarea de exerciții la stația Memo Sud.

Participanții primeau un bilet de transport tipărit valabil pentru o călătorie urbană.

O ediție din 2022 a introdus o variantă. În loc de genuflexiuni, participanții au folosit o bicicletă staționară și au parcurs o distanță stabilită într-un timp limitat.

Organizatorii au explicat că au dorit să includă o opțiune de mișcare pentru o gamă mai largă de vârste. Noul stand a rămas în funcțiune până la începutul anului 2023.

Structura clară a inițiativei

De-a lungul ciclurilor de campanie, abordarea s-a concentrat pe asocierea unei activități scurte cu o recompensă directă. Tehnologia se ocupa de numărare, partenerii sponsori acopereau costul biletului.

Sistemul de transport în comun continua să funcționeze normal pentru toți pasagerii care alegeau plata tradițională.

Conceptul a rămas limitat la Cluj-Napoca, concentrat la anumite stații în perioadele când cabina era activă. Organizatorii l-au descris ca promovare temporară a sănătății, construită în jurul mijlocului de transport familiar.