Incident incredibil în Iași: o femeie și-a prins capul între ușile autobuzului din care încerca să coboare

Un incident incredibil s-a petrecut într-o stație metropolitană de autobuz din Iași: o femeie a rămas cu capul prins între ușile autobuzului, în timp ce încerca să coboare.

Incidentul s-a petrecut la 22 noiembrie, în jurul orei 16.00, în stația de autobuz Rond Copou – Horlești, a autobuzului 701, în stația Pădurea Mârzești, potrivit bzi.ro.

Șoferul a închis ușile autobuzului chiar în timp ce femeia cobora scările și intenționa să plece din stație.

Scuze care nu stau în picioare

Incidentul, deși deosebit de grav, nu i-a provocat femeii decât răni minore și o groaznică sperietură. Șoferul a deschis ușile autobuzului imediat ce a observat-o pe femeie.

În apărarea sa, el spune că nu există iluminat public, alveolă pentru autobuz sau o trecere de pietoni și că vizibilitatea este redusă.

„Trebuie să respectăm un orar, este și traficul; este greu să fii tot timpul atent, sunt multe elemente la mijloc. De multe ori, când circulăm în zona metropolitană, se întâmplă ca unii călători mai întâi să își lase o parte din bagaje jos în stație, după care revin după restul. Tu vezi în oglindă că a coborât o dată și dai să închizi ușa, posibil să fi fost o situație asemănătoare și la colegul respectiv. Lumea ne blamează pe noi, însă avem de a face cu unii oameni care nu știu să respecte niște reguli simple. De asemenea, ne-ar ajuta ca stațiile să fie amenajate corespunzător, cu alveolă, iluminate”, a precizat un șofer de la CTP Iași pentru publicația citată.

Primarul e cu documentele la purtător

La rândul său, primarul comunei Rediu spune că acestea nu sunt scuze pentru ceea ce s-a întâmplat și că este în curs de derulare un proiect de amenajare a stațiilor.

„Nu cred că ăsta este motivul pentru care s-a întâmplat acel incident. Șoferii să fie atenți la drum și la călători, nu să caute scuze. Noi am început deja proiectul de amenajare a trotuarelor și a stațiilor: vor fi iluminate corespunzător și vor avea treceri de pietoni”, a spus Cristinel Condrea, primarul comunei Rediu.