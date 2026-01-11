Sectorul 5: Peste 100 de muncitori și 70 de utilaje în acțiune pentru deszăpezire

„Am lucrat toată noaptea pentru ca drumurile să rămână practicabile, iar sectorul să funcționeze normal”, transmite edilul Sectorului 5.

Acesta a anunțat că acțiunile au fost au fost gestionate în timp real de 10 coordonatori. Acțiunea a implicat participarea a peste 100 de muncitori și a peste 70 de utilaje. De asemenea, primarul a transmis și că s-au folosit peste 1.000 de tone de material antiderapant pentru prevenirea formării gheții și menținerea carosabilului practicabil.

În urma ninsorilor din timpul nopții, stratul de zăpadă din capitală a ajuns la 8-10 cm, fiind așteptat să ajungă la 15 cm.