Prima pagină » Știrile zilei » Sectorul 5: Peste 100 de muncitori și 70 de utilaje în acțiune pentru deszăpezire

Vlad Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a anunță că echipele de deszăpezire au intervenit în decursul nopții de sâmbătă spre duminică pentru a menține drumurile „practicabile”. Au fost mobilizate peste 100 de persoane și 70 de utilaje pentru intervenții.
Radu Mocanu
11 ian. 2026, 11:35, Social

„Am lucrat toată noaptea pentru ca drumurile să rămână practicabile, iar sectorul să funcționeze normal”, transmite edilul Sectorului 5. 

Acesta a anunțat că acțiunile au fost au fost gestionate în timp real de 10 coordonatori. Acțiunea a implicat participarea a peste 100 de muncitori și a peste 70 de utilaje. De asemenea, primarul a transmis și că s-au folosit peste 1.000 de tone de material antiderapant pentru prevenirea formării gheții și menținerea carosabilului practicabil.

În urma ninsorilor din timpul nopții, stratul de zăpadă din capitală a ajuns la 8-10 cm, fiind așteptat să ajungă la 15 cm. 

 

