Plan roșu de intervenție în Brăila! Un autobuz cu 24 de pasageri s-a răsturnat / Cîți pasageri ajung în spital. VIDEO

Un accident rutier grav s-a produs duminică seară în jurul orei 21:30 în municipiul Brăila. Un autobuz cu pasageri s-a răsturnat, iar autoritățile au activat Planul roșu de intervenție.

UPDATE 2:

Poliția Brăila precizează că accidentul a avut loc în sensul giratoriu de la intersecția DN2S cu Calea Galați.

Din primele date reiese că un bărbat de 48 de ani, cetățean ucrainean, în timp ce conducea un autocar ce transporta 23 de persoane, pe DN 2S, dinspre Șoseaua de Centură către Calea Galați, nu ar fi observat intersecția cu sens giratoriu, a intrat în coliziune cu aceasta și a derapat.

În urma accidentului, două persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc evenimentul într-un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

UPDATE:

În autobuz se aflau 24 de persoane. Acestea au fost scoase în siguranță și evaluate medical de către echipajele alocate.

2 dintre ocupanți, conștienți și cooperanți, vor fi duși la spital, pentru că acuză dureri lombare.

La locul intervenției se mai deplasează două microbuze și un autobuz de la vama Giurgiulești pentru preluarea pasagerilor.

Știrea inițială:

La fața locului s-au deplasat o autospecială de descarcerare, o ASAS și o ambulanță SMURD pentru acordarea primului ajutor și evacuarea victimelor.

24 de persoane evacuate din autobuz

Potrivit ultimelor informații comunicate, în autobuz se aflau 24 de persoane. Toate au fost evacuate din vehicul.

Până în acest moment, patru persoane necesită îngrijiri medicale.

Autoritățile urmează să comunice detalii suplimentare despre starea victimelor și circumstanțele în care s-a produs accidentul.