PMB: Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje în acțiune pentru deszăpezire

„312 utilaje de salubrizare și 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăță zăpada și împrăștie material antiderapant, atât mecanizat, cât și manual, astfel încât voi să puteți circula în siguranță”, notează PMB pe Facebook.

Potrivit autorităților locale, prioritate în acțiunile de deszăpezire au bulevardele și străzile principale, pantele, rampele, podurile, trecerile de pietoni, stațiile STB și zonele intens circulate.

Primăria a amintit că agenții economici și asociațiile de proprietari trebuie să curețe trotuarele, iar șoferii să adapteze viteza și echipamentele la condițiile de iarnă.

„Pe timpul nopții, salubriștii au acționat cu 312 utilaje și 540 de muncitori”, a mai anunțat PMB.

Primăria a prezentat și situația pe sectoare:

„- Sector 1, Romprest: 45 utilaje + 310 operatori + 31 coordonatori;

– Sector 2, Supercom: 38 utilaje + 130 operatori + 8 coordonatori;

– Sector 3, Direcția de Salubritate: 60 utilaje și 150 operatori;

– Sector 4, Rosal: 57 utilaje + 250 operatori;

– Sector 5, Salubritate: 51 utilaje + 130 operatori + 7 coordonatori;

– Sector 6, Administrația Serviciului Public de Salubrizare: 61 utilaje + 174 operatori”.