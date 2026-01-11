Prima pagină » Știrile zilei » PMB: Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje în acțiune pentru deszăpezire

PMB: Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje în acțiune pentru deszăpezire

Primăria Municipiului București a anunțat că peste 300 de utilaje de salubrizare și 1.000 de muncitori acționează în toate sectoarele Capitalei pentru curățarea zăpezii și împrăștierea de material antiderapant.
PMB: Peste 1.000 de muncitori și 300 de utilaje în acțiune pentru deszăpezire
Sursa foto: Facebook/Primăria Municipiului Bucureşti
Radu Mocanu
11 ian. 2026, 11:15, Social

„312 utilaje de salubrizare și 1.144 de muncitori din toate sectoarele sunt pe străzi, în acest moment. Curăță zăpada și împrăștie material antiderapant, atât mecanizat, cât și manual, astfel încât voi să puteți circula în siguranță”, notează PMB pe Facebook.

Potrivit autorităților locale, prioritate în acțiunile de deszăpezire au bulevardele și străzile principale, pantele, rampele, podurile, trecerile de pietoni, stațiile STB și zonele intens circulate.

Primăria a amintit că agenții economici și asociațiile de proprietari trebuie să curețe trotuarele, iar șoferii să adapteze viteza și echipamentele la condițiile de iarnă.

„Pe timpul nopții, salubriștii au acționat cu 312 utilaje și 540 de muncitori”, a mai anunțat PMB.

Primăria a prezentat și situația pe sectoare:
„- Sector 1, Romprest: 45 utilaje + 310 operatori + 31 coordonatori;
– Sector 2, Supercom: 38 utilaje + 130 operatori + 8 coordonatori;
– Sector 3, Direcția de Salubritate: 60 utilaje și 150 operatori;
– Sector 4, Rosal: 57 utilaje + 250 operatori;
– Sector 5, Salubritate: 51 utilaje + 130 operatori + 7 coordonatori;
– Sector 6, Administrația Serviciului Public de Salubrizare: 61 utilaje + 174 operatori”.

 

Recomandarea video

ANALIZĂ Trei ani în fruntea DNA, bile negre, bile albe / EXCLUSIV Șeful DNA, Marius Voineag: Am făcut dosarele Coldea, Iulian Dumitrescu, Buzatu, Piedone
G4Media
Scandalul acordului UE-Mercosur. Ce pierde și ce câștigă România? Cum va juca țara și ce va exporta? Un fermier și trei economiști răspund
Gandul
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Cancan
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport
Două românce s-au întors din Dubai cu cât ar câștiga un român cu salariul minim pe economie în 495 de ani de muncă
Libertatea
Tabel bani 2026 | Cum stai cu banii anul acesta, în funcție de zodie. Cine se îmbogățește și cine sărăcește
CSID
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor