Bilete false pentru evenimente și petreceri de Revelion. Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică atrage joi atenția la biletele false pentru evenimente și petreceri de Revelion, vândute online.

„Pe final de an apar tot mai multe anunțuri pentru concerte, festivaluri sau petreceri de Revelion. Din păcate, o parte dintre ele sunt escrocherii create pentru a profita de dorința de a prinde un loc la un eveniment sold-out”, spun specialiștii directoratului.

Conform acestora, escrocii folosesc pagini false, profiluri de social media „proaspăt create” sau grupuri de vânzări, unde oferă bilete la prețuri prea bune sau cer plata urgentă.

„Rezultatul? Bilete invalide, coduri QR duplicate sau evenimente inexistente”, arată DSNC.

Specialiștii le recomandă românilor să cumpăre bilete doar de pe platforme oficiale sau de pe site-ul organizatorului, să verifice profilurile de pe care se vând bilete „în privat”, să evite plățile în avans către conturi personale; și să fie atenți la biletele trimise în format „print screen“.

De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să folosească un card provizoriu/virtual pentru plăți online, cu limită redusă și date care expiră după tranzacție, să verifice domeniul, adresa URL și elementele de securitate ale site-ului înainte de a introduce datele de plată și să citească recenziile foștilor clienți.