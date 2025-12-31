Cele mai potrivite mesaje și sms-uri de trimis în noaptea de Revelion / Câteva idei pentru corporatiști

Mesajul text. Pentru generațiile mai vechi, mesajul text e trimis direct la groapa de gunoi a comunicării. Pur și simplu, nu există.

Pentru ele, a scrie, a apăsa pe „send” și a te simți, apoi, liber de obligații, este o… cum să ne exprimăm noi mai drăguț… impolitețe crasă. Ai ceva de transmis posterității? Pui mâna pe telefon și vorbești, într-un schimb natural de replici.

Pentru generațiile mai recente, mesajul text e un tip natural de comunicare, care te ține la distanță de formalismul unei discuții, te păzește de momente cu potențial penibil, în fine, de tot acel chinuitor schimb de energie pe care-l presupune păcătoasa de interacțiune socială.

Pentru cei mai formaliști dintre formaliști, un mesaj text e salvarea cât se poate de rezonabilă dintr-o situație socială ce impune interacțiune și Anul Nou e una dintre ele.

Se adună sms-urile într-un an

Mai puneți la socoteală mesajele de zilele de naștere, pe cele de Paști și de Crăciun, cu ocazia unei nunți (dacă nu te-a invitat, măcar cu un sms tot îi ești dator) și iată cum marile evenimente de peste an se adună în aceste gesturi mici dar necesare, de care te scapă, finuț și ușor, Sfânta Tehnologie!

Vine Revelionul și toată lumea știe că între 23.30 și 4 dimineața mesajele tot curg în direcții bine stabilite de sateliți, numere de telefon, relații de rudenie, prietenie sau ierarhie profesională.

Rude, prieteni, colegi, șefi – rețele sociale interconectate profund într-un sistem din care nu ai cum să ieși și căruia trebuie să i te supui. Că doar nu ești barbar!

Și, până la urmă, oricât de asociali am fi devenit cu toții, să recunoaștem că o mică atenție sub formă de biți ne surprinde și ne bucură.

Iar pentru cei mai leneși, am pregătit câteva sugestii de mesaje numai bune de trimis în noaptea de revelion. Le-am aranjat pe căprării, să-ți fie mai ușor să-ți alegi, în funcție de miile de criterii subtile pe care le are fiecare dintre noi, în această rețea socială subtilă, căreia toți îi suntem datori.

Am încercat să eliminăm siropurile, încordările nefirești de neuroni, flexările de mușchi sau, ferească Cel de Sus, pe cele de înțelepciune.

Rectificare: puțin sirop este permis, din când în când!

Mesaje pentru prieteni

(pentru prietenul apropiat, pentru prietena ta, cea care râde mereu sau pentru prietenii tăi care lucrează în IT)

La mulți ani! Liniște, bucurii, oameni buni aproape de tine!

Un an nou cu sănătate, curaj și momente care contează! La mulți ani!

Un 2026 mai blând, mai clar, mai bun cu tine! La mulți ani!

Un 2026 cu sens, cu planuri! La mulți ani!

Să-ți rânjească anul nou cum rânjești tu la el! La mulți ani!

Un an nou cu mai puțini de „trebuie” și mai mulți de „vreau”!

Un 2026 cu update-uri bune și să scapi de bug-uri!

Lumină, nu factură! La mulți ani!

Și la anu’ care vine / S-auzim numai de mine! La mulți ani!

Un an bun, fără fasoane / La multe revelioane!

Mă bucur că te am în viața mea! La mulți ani!

Atenție! Urmează un mesaj cringe, cu peronul pe toate părțile: fie ca anul următor să se așeze frumos pentru tine! La mulți ani!

An nou cu lumină, nu zgomot! Mulțumesc pentru prietenia ta!

Îmbrățișări calde! La mulți ani!

Dă-ți voie să fii mai bun! La mulți ani!

Dă-ți voie să greșești și nu te judeca prea aspru! La mulți ani!

Fii bun cu tine! La mulți ani!

Mesaje pentru rude

La mulți ani! Un an nou cu sănătate, liniște, bucurii! Vă îmbrățișăm!

Vă dorim un an nou mai bun, cu pace în casă, zilele senine!

Să vă fie bine în noul an! La mulți ani!

La mulți ani, mama! La mulți ani, tata! Vă îmbrățișez și vă doresc un an nou, cu bucurii și liniște!

Să ne găsim sănătoși și la cont mai groși! La mulți ani!

Toată dragostea noastră de la noi către voi! La mulți ani!

An cu binecuvântări și spor în toate!

Un an așa cum vi-l doriți voi! (Și mai scoateți câinele ăla la plimbare!)

Aveți grijă pe unde mergeți, că v-am trimis noroc peste tot în calea voastră, să vă urmărească peste tot. La mulți ani!

Sănătate, bucurii și tablete la copii!

Vin examenele! Treci la învățat, lasă revelioanele!

Revelioanele trec, examenele rămân! (Tocmai ți-am urat petrecere frumoasă!)

Și nu uita: când nu e nimeni care te așteaptă, fii sigur că undeva, uitată pe cine-știe-unde, o factură te așteaptă s-o plătești. La mulți ani!

La mulți ani și nu te bucura prea mult! S-au mărit taxele de la 1 ianuarie!

Un 2026 liniștit pentru dvs! La mulți ani!

Mesaje pentru corporatiști

„Cine este cel mai drept? Și puternic, și deștept? Niciun fir de păr pe piept? E șeful!” La mulți ani!

La mulți ani, cu obiective atinse! (Da, noi și de revelion ne gândim la obiective!)

Un 2026 cu rapoarte care se scriu singure! La mulți ani!

Cea mai motivată echipă îi urează celui mai bun șef din lume la mulți ani!

Productivitatea întruchipată vă urează la mulți ani și vă dorește ședințe mai scurte!

Eficienți ca-ntotdeauna,/ Frumoși și corespunzători/ Ne înclinăm cu toți și-ntruna/Deșteptului conducător! La mulți ani!

Ești un vis, ești o lumină/Și-ți comunicăm în scris/Că tu chiar și-n întuneric/Strălucești de nepermis! La mulți ani!

La noi în departament/E un lider, e un crin/Și nu pot să mă abțin:/Așa că-ți urez, Sorin, (Florin, Cătălin… ceva care se termină în „in”, ați înțeles mesajul)/La mulți ani cu sănătate/Și mai uită de rapoarte!”.

De la Conta la IT/La Marketing și sarmale/La mulți ani și mulți copii!/Rezultate extremale! (N-am găsit altă rimă!)

Mesaje care nu au sens, dar care ar putea să pară că au