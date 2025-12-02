Prima pagină » Sport » Boicotăm meciul! Anunț major înainte de UTA – FCSB

Boicotăm meciul! Anunț major înainte de UTA – FCSB

UTA va juca fără galerie în peluză meciul decisiv cu FCSB din Cupa României Betano, după ce ultrașii arădeni au anunțat că vor boicota partida în semn de protest față de politica de ticketing a clubului și modul în care sunt tratați abonații. Duelul UTA - FCSB este programat miercuri, 3 decembrie, de la ora 21:00, pe Arena „Francisc Neuman”, în etapa a doua a grupei B din Cupa României.
Gabriel Negreanu
02 dec. 2025, 19:38, Sport

Mihalcea, dezamăgit de absența galeriei

Antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, a recunoscut că absența peluzei va fi o lovitură importantă pentru echipă, mai ales într-un meci contra campioanei en-titre. Tehnicianul a spus că și-ar fi dorit „un stadion plin” și i-a îndemnat pe suporteri să vină la meci, amintind că remiza din primul joc al grupei nu mai ajută acum UTA, care are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa calificării.

Ultrașii acuză „batjocură” față de abonați și prețuri exagerate

Gruparea Ultras Arad a anunțat, printr-un comunicat, că peluza va continua protestul început la meciul cu Petrolul, tot din Cupa României, și va boicota partida cu FCSB. Suporterii reclamă „prețuri exagerate” la bilete și o „batjocură la adresa abonaților”, acuzând conducerea că profită de pasiunea fanilor.

Ultrașii spun că au cerut doar mai mult respect din partea clubului, însă, în loc de dialog, s-au trezit, în opinia lor, cu o campanie de marketing care „îi păcălește pe fani” și sfidează manifestul lor. În comunicat se precizează că protestul nu este îndreptat împotriva jucătorilor sau a staff-ului, ci exclusiv împotriva conducerii administrative a clubului.

Conflictul pe tema prețurilor la bilete nu este nou la Arad: și înaintea meciului cu Petrolul din prima etapă a grupelor Cupei României, galeria a anunțat boicot, considerând tarifele impuse de club drept „prețuri de Champions League”.

Cât costă biletele la UTA – FCSB

Pentru meciul cu FCSB, UTA a păstrat structura de prețuri anunțată pentru Cupa României, biletele fiind puse în vânzare online prin platforma iaBilet și comunicate și în presa locală:

  • Tribuna I „Coco Dumitrescu”: 90 lei
  • Tribuna II „Gioni Broșovszky”: 70 lei
  • Peluza gazdă „Iosif Petschovsky” și Peluza Sud: 50 lei

Pentru copiii cu vârste între 4 și 13 ani, prețurile sunt la jumătate față de cele de mai sus (de exemplu, 45 lei la Tribuna I și 35 lei la Tribuna II), conform informațiilor publicate pe platforma de ticketing.

În încercarea de a mai domoli nemulțumirile, clubul a anunțat și o facilitate pentru fanii care au cumpărat bilete la precedentul meci de Cupă, cu Petrolul: aceștia beneficiază de o reducere de 50% la tichetele pentru partida cu FCSB, pe baza biletului de la acel joc.