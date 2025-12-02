Boicotăm meciul! Anunț major înainte de UTA – FCSB

Mihalcea, dezamăgit de absența galeriei

Antrenorul arădenilor, Adrian Mihalcea, a recunoscut că absența peluzei va fi o lovitură importantă pentru echipă, mai ales într-un meci contra campioanei en-titre. Tehnicianul a spus că și-ar fi dorit „un stadion plin” și i-a îndemnat pe suporteri să vină la meci, amintind că remiza din primul joc al grupei nu mai ajută acum UTA, care are nevoie de victorie pentru a rămâne în cursa calificării.

Ultrașii acuză „batjocură” față de abonați și prețuri exagerate

Gruparea Ultras Arad a anunțat, printr-un comunicat, că peluza va continua protestul început la meciul cu Petrolul, tot din Cupa României, și va boicota partida cu FCSB. Suporterii reclamă „prețuri exagerate” la bilete și o „batjocură la adresa abonaților”, acuzând conducerea că profită de pasiunea fanilor.

Ultrașii spun că au cerut doar mai mult respect din partea clubului, însă, în loc de dialog, s-au trezit, în opinia lor, cu o campanie de marketing care „îi păcălește pe fani” și sfidează manifestul lor. În comunicat se precizează că protestul nu este îndreptat împotriva jucătorilor sau a staff-ului, ci exclusiv împotriva conducerii administrative a clubului.

Conflictul pe tema prețurilor la bilete nu este nou la Arad: și înaintea meciului cu Petrolul din prima etapă a grupelor Cupei României, galeria a anunțat boicot, considerând tarifele impuse de club drept „prețuri de Champions League”.

Cât costă biletele la UTA – FCSB

Pentru meciul cu FCSB, UTA a păstrat structura de prețuri anunțată pentru Cupa României, biletele fiind puse în vânzare online prin platforma iaBilet și comunicate și în presa locală:

Tribuna I „Coco Dumitrescu”: 90 lei

Tribuna II „Gioni Broșovszky”: 70 lei

Peluza gazdă „Iosif Petschovsky” și Peluza Sud: 50 lei

Pentru copiii cu vârste între 4 și 13 ani, prețurile sunt la jumătate față de cele de mai sus (de exemplu, 45 lei la Tribuna I și 35 lei la Tribuna II), conform informațiilor publicate pe platforma de ticketing.

În încercarea de a mai domoli nemulțumirile, clubul a anunțat și o facilitate pentru fanii care au cumpărat bilete la precedentul meci de Cupă, cu Petrolul: aceștia beneficiază de o reducere de 50% la tichetele pentru partida cu FCSB, pe baza biletului de la acel joc.