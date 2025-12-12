Vești bune de la Palatul Buckingham: starea regelui Charles se îmbunătățește

Însuși regele Charles a transmis un mesaj optimist legat de starea sa de sănătate, după confirmarea oficială că tratamentul a avut rezultate foarte bune. Într-un mesaj video difuzat vineri seara, în cadrul emisiunii Stand Up To Cancer (Înfruntă cancerul) de pe Channel 4, regele a vorbit deschis despre experiența sa.

El a subliniat importanța diagnosticului timpuriu. „Acest prag este atât o binecuvântare personală, cât și o dovadă a progreselor remarcabile realizate în îngrijirea cancerului”, a declarat monarhul britanic, citat de BBC.

Mesajul regelui Charles: controalele pot salva vieți

În intervenția sa, Charles și-a exprimat recunoștința față de personalul medical și toți cei implicați în îngrijirea pacienților oncologici. El a menționat că a fost „profund mișcat de ceea ce pot numi doar specialiștii, asistentele, cercetătorii și voluntarii care muncesc neobosit pentru a salva și îmbunătăți vieți”.

Regele a folosit această ocazie pentru a încuraja populația să participe la programele de screening și a avertizat asupra riscurilor întârzierii controalelor medicale. „Știu din propria mea experiență că un diagnostic de cancer poate fi copleșitor. Totuși, depistarea timpurie este cheia care poate transforma parcursul tratamentului”.

„Diagnosticul timpuriu, pur și simplu, salvează vieți. Viața dumneavoastră sau a cuiva drag poate depinde de acest lucru”, a subliniat suveranul.

Medicii: boala este sub control, dar nu în remisie

Campania Stand Up To Cancer, realizată împreună cu Cancer Research UK – organizație britanică de cercetare în domeniul cancerului – urmărește să reducă teama legată de controalele oncologice. Inițiativa încurajează programele de screening. Milioane de persoane din Marea Britanie și nu numai nu sunt la zi cu testările recomandate.

Familia regală intenționează să respecte programul tradițional de Crăciun. Acesta include slujba religioasă de la biserica din Sandringham, mesajul anual către națiune și reuniunea de familie. Evenimentele sunt considerate emblematice de britanici.

Tratamentul și monitorizarea regelui Charles vor continua. Medicii regelui au precizat că Charles, în vârstă de 77 de ani, nu este în remisie sau vindecat. Tipul de cancer nu a fost făcut public.