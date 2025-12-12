Noul medicament pentru obezitatea la pisici. Un implant ar putea deveni alternativa veterinară la Ozempic

Compania farmaceutică veterinară OKAVA Pharmaceuticals a anunțat lansarea primului său studiu clinic pentru testarea implantului OKV-119, un sistem ce administrează lent o substanță cu efecte similare medicamentelor Ozempic și Wegovy utilizate în medicina umană. scrie Science Alert.

Testat în premieră

Potrivit companiei, OKV-119 este un agonist al receptorilor GLP-1, o categorie de medicamente ce imită hormonii naturali ai sațietății și reglează glicemia. Receptorii GLP-1 sunt foarte bine conservați la mamifere, ceea ce a permis dezvoltarea unui medicament pentru obezitatea la pisici cu potențial similar celor destinate oamenilor.

Implantul se administrează sub piele și eliberează treptat substanța activă timp de aproximativ șase luni, o alternativă mult mai ușor de acceptat pentru proprietarii de animale care întâmpină dificultăți în administrarea tratamentelor zilnice.

Cum funcționează și de ce ar putea fi eficient

CEO-ul OKAVA, Michael Klotsman, explică faptul că OKV-119 este proiectat să reproducă efectele fiziologice ale postului: creșterea sensibilității la insulină, reducerea masei adipoase și optimizarea metabolismului energetic. Acest tip de medicament ar putea facilita pierderea în greutate fără modificări drastice ale rutinei de hrănire, un aspect important pentru animalele atașate de ritualurile legate de mâncare.

În prezent, doar o singură pisică a primit implantul în cadrul studiului clinic, ceea ce înseamnă că eficacitatea tratamentului încă nu este demonstrată. Totuși, testele anterioare au arătat că sistemul este sigur pentru animalele sănătoase, iar noul studiu clinic de 12 săptămâni își propune să stabilească efectele implantului asupra pisicilor obeze.

Recomandări actuale pentru gestionarea greutății la pisici

Până la apariția unor rezultate clare privind noul medicament pentru obezitatea la pisici, specialiștii recomandă reducerea accesului permanent la hrană și utilizarea jucăriilor de tip puzzle pentru stimularea comportamentului natural de vânătoare.

Felinele supraponderale au risc crescut de osteoartrită, diabet, probleme cardiovasculare și complicații hepatice, ceea ce face controlul greutății esențial pentru menținerea sănătății.