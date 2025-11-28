Ozempic și Wegovy ar putea declanșa mai mult decât o talie mai subțire: un nou efect secundar neplăcut, arată un studiu

Mulți utilizatori au raportat probleme digestive în timp ce luau aceste medicamente, inclusiv greață, vărsături, constipație și diaree, alături de dureri de cap, oboseală și modificări ale pielii. Acum, oamenii de știință avertizează asupra unui alt potențial efect secundar, iar acesta ar putea face ca oamenii să creadă că nu te simți bine, scrie New York Post.

Într-un studiu publicat miercuri, cercetătorii au analizat dosarele medicale a peste 2 milioane de pacienți colectate în întreaga țară între 2005 și 2025.

Ei au identificat 427.555 de persoane cărora li s-a prescris un medicament GLP-1 pentru tratarea diabetului de tip 2. Echipa a analizat, de asemenea, 1,6 milioane de pacienți cu diabet de tip 2 care luau alte medicamente obișnuite de linia a doua pentru diabet.

Comparând cele două grupuri, cercetătorii au descoperit că pacienții care luau un medicament GLP-1 aveau un risc mai mare cu până la 29% de a dezvolta o tuse cronică în primii cinci ani de tratament.

O tuse chronică este definită ca o tuse care durează opt săptămâni sau mai mult.

Utilizatorii de GLP-1 aveau, de asemenea, o probabilitate mai mare de a fi diagnosticați cu boală de reflux gastroesofagian (GERD), care poate declanșa o tuse seacă.

Chiar și atunci când participanții cu GERD preexistent au fost excluși, legătura dintre utilizarea GLP-1 și tusea cronică „a rămas semnificativă”.

„Acest studiu de cohortă sugerează că există o asociere între utilizarea agoniștilor receptorilor GLP-1 și un nou diagnostic de tuse cronică”, au scris autorii studiului în JAMA Otolaryngology.

Medicamentele GLP-1 ar putea ajuta și la tratarea altor boli?

Totuși, au subliniat că este nevoie de mai multe cercetări pentru a confirma o legătură definitivă și pentru a înțelege mai bine mecanismele biologice din spatele acestui potențial efect secundar nou. Constatările apar în contextul în care oamenii de știință explorează noi utilizări ale medicamentelor GLP-1 dincolo de pierderea în greutate și gestionarea diabetului.

Anul trecut, Administrația pentru Alimente și Medicamente a aprobat Wegovy pentru reducerea riscului cardiovascular la adulții supraponderali, în timp ce Zepbound a fost autorizat pentru tratarea apneei obstructive de somn de intensitate moderată până la severă la adulții cu obezitate.

Cercetătorii investighează acum dacă medicamentele GLP-1 ar putea ajuta și la tratarea unor afecțiuni precum bolile hepatice și renale sau la reducerea poftelor de alcool și nicotină.

Unele studii au analizat chiar dacă aceste medicamente pot încetini declinul cognitiv și pot proteja împotriva bolilor neurodegenerative, deși acest demers a suferit un eșec major în această săptămână.

Două studii ample realizate de producătorul de medicamente Novo Nordisk au constatat că o versiune orală a semaglutidei, ingredientul activ din Ozempic și Wegovy, nu a reușit să întârzie progresia bolii Alzheimer la peste 3.800 de adulți cu afectare cognitivă ușoară sau demență în stadiu incipient.

Medicamentul a fost sigur și a îmbunătățit biomarkerii asociați Alzheimer, dar nu a încetinit evoluția acestei boli care afectează memoria.