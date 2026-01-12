Cum ajung stelele să arunce materie în Univers: o descoperire întâmplătoare

Un sistem stelar aflat la mai puțin de 500 de ani-lumină de Pământ a oferit astronomilor o dovadă rară despre felul în care se nasc jeturile de materie în Univers. Observând steaua binară R Aquarii, cercetători estonieni au descoperit că aceste jeturi apar exact în clipa în care cele două stele se apropie cel mai mult una de cealaltă.

Descoperirea nu a fost planificată. Astronomii de la Observatorul Tartu din Estonia încercau să calculeze mai precis orbitele celor două stele, folosind Telescopul Gemini South din Chile, un instrument uriaș, amplasat la mare altitudine, care le permite să observe detalii invizibile cu telescoapele obișnuite. La un moment dat, datele nu se potriveau cu așteptările.

Nu era o stea, ci un „bulgăre” de materie

„Obiectul pe care l-am găsit era, de fapt, mai departe și la un unghi diferit”, a relatat Tiina Liimets, coordonatoarea studiului, citată luni de postul public estonian ERR News. „Am crezut că am făcut o greșeală. Eram atât de concentrați pe ceea ce ne așteptam să vedem, încât nu am putut recunoaște ce era, de fapt, acolo”.

După ce au reluat analiza, cercetătorii au realizat că nu observaseră o stea, ci un „bulgăre” dens de materie, parte a unui jet care se îndepărta rapid de sistem.

Proces cosmic în trei pași

R Aquarii este alcătuit dintr-o gigantă roșie – o stea aflată la finalul vieții – și o pitică albă, mult mai mică și mai densă. Giganta își pierde constant straturile exterioare, iar pitica albă „fură” o parte din acest material în timp ce o orbitează o dată la aproximativ 40 de ani.

În momentul în care cele două stele ajung la cea mai mică distanță dintre ele, fenomen numit periastru, transferul de materie devine brusc mult mai intens. În jurul piticei albe se formează un disc instabil, care nu poate „înghiți” tot surplusul.

Excesul este aruncat în spațiu sub formă de jeturi extrem de înguste, în direcții opuse. „Este ca apa care curge dintr-un robinet – jetul este la fel de îngust”, au explicat cercetătorii.

Un răspuns căutat de mult timp

Astronomii bănuiau de mult timp că aceste jeturi apar tocmai în momentul apropierii maxime dintre cele două stele, însă nu avuseseră până acum dovezi directe. Tehnologia actuală și rezoluția foarte mare obținută prin tehnica de „imagistică speckle”, care combină rapid mai multe imagini pentru a elimina distorsiunile produse de atmosfera Pământului, au permis, în sfârșit, confirmarea ipotezei.