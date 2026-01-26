Ce se va întâmpla, de fapt, când lumea se va sfârși: NASA arată cum Soarele va „înghiți” Pământul

Oamenii de știință cred că încă mai trebuie să treacă aproximativ 5.000 de milioane de ani până când Soarele va intra într-o fază de evoluție finală. În acea perioadă, steaua noastră va colapsa și va lăsa în urmă un nor de gaz și praf. Când acest lucru se va întâmpla, Pământul va fi fie consumat de Soarele în expansiune, fie distrus de puternicele forțe gravitaționale, înainte ca noi planete să fie „aruncate” din nou în spațiu, scrie 20minutos.

Telescopul Spațial James Webb (JWST) oferă acum imagini care arată exact cum ar putea fi acest fenomen. Observațiile recente ale Nebuloasei Hélice (un inel de gaz și praf situat la aproximativ 650 de ani-lumină de Pământ) provin de la o stea similară Soarelui care și-a epuizat combustibilul cu mult timp în urmă.

Astronomii au dezvăluit structuri în interiorul acestui inel larg de trei ani-lumină, aruncat de steaua moribundă. NASA spune că aceste imagini oferă „o privire de aproape asupra posibilei destinații finale a propriului nostru Soare și a sistemului planetar”.

Situația nu este complet sumbră, deoarece aceste structuri neobișnuite ar putea conține materiile prime pentru noi lumi capabile să găzduiască viață complexă.

În cea mai mare parte a vieții unei stele, greutatea enormă a gravitației este echilibrată de energia generată de fuziunea nucleară, pe măsură ce hidrogenul din miez se transformă în heliu. Stelele de tipul Soarelui nostru pot rămâne în această fază stabilă, numită „secvența principală”, timp de miliarde de ani folosind rezerve uriașe de hidrogen atomic.

Dar, pe măsură ce hidrogenul începe să se epuizeze, steaua nu mai poate susține aceste reacții de fuziune, iar straturile exterioare încep să colapseze spre interior. Presiunea acestui colaps creează o căldură atât de intensă încât poate determina fuziunea heliului în elemente mai grele, eliberând o mare cantitate de energie care inițiază fuziunea în straturile externe.

Această reacție face ca straturile exterioare ale stelei să se extindă în afară, devenind de 100 până la 1.000 de ori mai mari și răcindu-se în proces până când devin o gigantă roșie masivă.

În cele din urmă, miezul colapsează și formează o stea fierbinte, de dimensiunea Pământului, dar extrem de densă, numită pitică albă. Straturile exterioare se deplasează în spațiu, formând o structură de gaz cunoscută sub numele de nebulă planetară, precum Nebuloasa Helice.

Radiația intensă a piticei albe din centrul nebuloasei luminează gazul în expansiune, permițând observarea detaliilor transformării stelare. Deși pitica albă nu apare în cadrele capturate de telescop, NASA arată cum radiația stelei continuă să modeleze structurile remanente din jur.

Cercetătorii consideră că Soarele nostru va începe această transformare într-aproximativ 5.000 de milioane de ani, probabil distrugând Pământul în acest proces. Pe măsură ce Soarele se va extinde, Pământul va fi fie vaporizat de căldura intensă, fie sfârtecat și tras de forțele puternice de maree gravitațională.

Așadar, conform modelelor științifice și observațiilor telescopului James Webb, Soarele va evolua în miliarde de ani într-o gigantă roșie, iar în acest proces Pământul nu va supraviețui, fie fiind consumat de Soare, fie distrus de forțele gravitaționale atunci când steaua se extinde.