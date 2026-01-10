Nimeni nu știe ce sunt: NASA în alertă după detectarea a trei puncte roșii inexplicabile în spațiu

Dacă este ceva ce știm despre spațiu, este faptul că nu cunoaștem marea lui majoritate. În pofida studiilor și cercetărilor continue pe care le facem despre ceea ce se află dincolo, faptul că spațiul este infinit și că am accesat doar o parte minusculă a acestuia face ca evenimente precum acesta să fie normale, dar tot surprinde că nici măcar NASA nu poate spune cu certitudine ce reprezintă aceste trei puncte roșii, notează El Economista.

S-a stabilit deja că nu sunt stele apropiate și nici galaxii obișnuite și, prin urmare, au fost clasificate drept o nouă categorie de obiect cosmic, care din fericire nu reprezintă nicio amenințare pentru Pământ.

Ceea ce face totuși această descoperire este să pună sub semnul întrebării ceea ce știm despre formarea primelor galaxii și a găurilor negre, deoarece cercetările au arătat că aproape toate au existat în primele o mie cinci sute de milioane de ani după Big Bang.

Această privire în trecut surprinsă de Telescopul James Webb a dezvăluit că peste 60% dintre obiectele studiate prezentau gaz care se deplasa cu viteze apropiate de o mie de kilometri pe secundă, ceea ce indică faptul că multe dintre aceste „puncte roșii mici” ar fi galaxii foarte compacte în care luminozitatea este dominată de o gaură neagră ce înghite materie într-un ritm rapid.

Procesele de formare a găurilor negre reprezintă una dintre cele mai puțin cunoscute zone ale științei, astfel că descoperirea ar putea fi un progres fără precedent în acest domeniu. Comunitatea științifică rămâne nedumerită în urma acestui fenomen, deoarece nu sunt cunoscute obiecte echivalente în universul mai apropiat. Aceste obiecte se află încă în studiu, așa că a ști cu certitudine ce sunt aceste puncte roșii rămâne un caz deschis.