NASA reușește să surprindă imagini cu cea mai îndepărtată galaxie detectată vreodată: „Nu seamănă deloc cu ceea ce ne-am imaginat”

Așa cum anunță NASA într-un comunicat, galaxia recent descoperită, botezată MoM-z14, „oferă indicii fascinante despre cronologia universului și despre cât de diferit era universul timpuriu față de ceea ce se așteptau astronomii”, scrie 20minutos.

„Cu telescopul Webb putem vedea mai departe decât a reușit vreodată omenirea și ceea ce observăm nu seamănă deloc cu ceea ce ne-am imaginat, lucru care este în același timp provocator și entuziasmant”, afirmă Rohan Naidu, de la Institutul Kavli pentru Astrofizică și Cercetare Spațială din cadrul Institutului Tehnologic din Massachusetts (MIT), autorul principal al unui articol despre galaxia MoM-z14 publicat vineri în Open Journal of Astrophysics.

Folosind instrumentul NIRSpec (spectrograf în infraroșu apropiat) al telescopului James Webb, astronomii au confirmat că MoM-z14 are un deplasament cosmologic spre roșu de 14,44. Acest lucru înseamnă că lumina sa a călătorit prin spațiul aflat în expansiune, întinzându-se și deplasându-se către lungimi de undă mai mari, mai roșii, timp de aproximativ 13,5 miliarde de ani din cei 13,8 miliarde de ani estimați ai existenței universului.

„Putem estima distanța galaxiilor pe baza imaginilor, dar este foarte important să revenim și să confirmăm prin spectroscopie mai detaliată, pentru a ști exact ce vedem și din ce perioadă”, spune Pascal Oesch, de la Universitatea din Geneva, co-investigator principal al studiului.

MoM-z14 face parte dintr-un grup tot mai mare de galaxii surprinzător de strălucitoare din universul timpuriu, de aproximativ 100 de ori mai numeroase decât au prezis studiile teoretice înainte de lansarea telescopului James Webb, potrivit echipei de cercetare.

„Există un decalaj tot mai mare între teorie și observație în ceea ce privește universul timpuriu, ceea ce ridică întrebări importante care trebuie explorate în viitor”, afirmă Jacob Shen, cercetător postdoctoral la MIT și membru al echipei.

Un loc în care cercetătorii și teoreticienii pot căuta răspunsuri este populația stelară cea mai veche din Calea Lactee. Un mic procent dintre aceste stele prezintă cantități ridicate de azot, lucru observat și în unele date ale telescopului James Webb privind galaxii timpurii, inclusiv MoM-z14.

Având în vedere că galaxia MoM-z14 a existat la doar 280 de milioane de ani după Big Bang, nu a existat suficient timp pentru ca generații succesive de stele să producă niveluri atât de ridicate de azot, așa cum s-ar fi așteptat astronomii.