Descoperire spectaculoasă. Ce sunt „little red dots”, găurile negre tinere dezvăluite de Telescopul Webb

Noile analize arată că aceste pete roșii misterioase sunt, de fapt, găuri negre tinere, înconjurate de cantități dense de gaz, aflate în primele etape de formare ale universului.

Descoperirea a fost posibilă datorită instrumentelor avansate ale telescopului Webb, care permit analiza detaliată a modului în care lumina este distribuită pe diferite lungimi de undă. Cercetătorii au observat că lumina emisă de aceste obiecte este împrăștiată de gaz ionizat dens, un fenomen care apare exclusiv în imediata apropiere a unei găuri negre active, scrie Euronews.

Găuri negre tinere ascunse în coconi de gaz dens

Inițial, oamenii de știință au presupus că „little red dots” sunt galaxii extrem de compacte și îndepărtate. Totuși, caracteristicile neobișnuite ale luminii emise au ridicat semne de întrebare privind sursa reală de energie. Noile date indică faptul că aceste obiecte sunt găuri negre supermasive aflate la început de drum, care atrag materie din jur și o încălzesc până la temperaturi extreme.

Pe măsură ce gazul cade spre gaura neagră, acesta se încinge și strălucește prin învelișul dens de material, generând strălucirea roșiatică detectată de Webb. Din cauza cantității mari de gaz și praf, aceste găuri negre emit foarte puține radiații X sau radio, motiv pentru care au fost invizibile pentru alte telescoape până acum.

Potrivit studiului publicat în prestigioasa revistă Nature, masele acestor găuri negre variază între aproximativ 100.000 și 10 milioane de mase solare. Deși sunt impresionante, aceste valori sunt semnificativ mai mici decât estimările inițiale și reprezintă cele mai mici găuri negre cunoscute la o vârstă atât de timpurie a universului.

Această descoperire oferă indicii esențiale despre modul în care se formează și evoluează găurile negre supermasive. Înțelegerea acestor etape timpurii este crucială pentru explicarea modului în care au apărut structurile gigantice observate în universul actual.

Găuri negre tinere care rescriu istoria formării universului

Oamenii de știință anunță că aceste observații schimbă fundamental perspectivele asupra evoluției timpurii a cosmosului. Faptul că găuri negre de dimensiuni relativ mici existau deja la scurt timp după Big Bang sugerează că procesele de formare au fost mult mai rapide și mai eficiente decât se credea.