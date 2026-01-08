Rezultat neașteptat al unui tratament pentru slăbit: Riscul de cancer de colon, redus considerabil

Cancerul colorectal continuă să fie una dintre cele mai frecvente forme de cancer în țările dezvoltate. Din păcate, vârsta la care este acest tip de cancer este diagnosticat, tinde să scadă. În acest context, prevenția devine tot mai importantă, iar comunitatea științifică explorează opțiuni mai eficiente și mai sigure decât cele consacrate, mai scrie La Stampa.

Rezultate remarcabile prezentate la un congres internațional

Datele au fost comunicate în cadrul Simpozionului dedicat tumorilor gastrointestinale, organizat de American Society of Clinical Oncology la San Francisco. Analiza sugerează o reducere cu aproximativ 36% a cazurilor de cancer colorectal în rândul persoanelor tratate cu medicamente din clasa agoniștilor GLP-1, comparativ cu pacienții care utilizau aspirină.

Timp îndelungat, aspirina în doză redusă a fost considerată o măsură posibilă de protecție împotriva cancerului de colon. Totuși, beneficiile observate au fost modeste. Totodată, riscurile – în special cele legate de sângerări digestive și ulcerații – au determinat limitarea utilizării sale preventive în ghidurile medicale internaționale.

Beneficii care depășesc scăderea în greutate

Agoniștii GLP-1, recunoscuți pentru rolul lor în controlul diabetului de tip 2 și al obezității, par să ofere avantaje suplimentare. La persoanele cu risc crescut, din cauze genetice sau medicale, reducerea riscului de cancer colorectal ar putea ajunge până la 42%. Efectul s-a observat și la pacienți mai tineri, sub 45 de ani – o categorie tot mai afectată de această boală.

Comparativ cu aspirina, tratamentele bazate pe GLP-1 au fost asociate cu o incidență mai scăzută a reacțiilor severe, precum sângerările gastrointestinale sau afectarea renală acută. În schimb, efectele secundare mai frecvente sunt de natură digestivă. Printre acestea se numără greața, diareea sau durerile abdominale. Ele sunt reacții ușoare, considerate acceptabile în cazul tratamentelor de durată.

Studiul a inclus peste 280.000 de persoane, monitorizate pe o perioadă de peste cinci ani. S-au folosit date provenite din practica medicală curentă. Totuși, cercetătorii subliniază că rezultatele provin dintr-o analiză observațională. Doar studiile clinice controlate pot confirma o legătură cauzală certă și pot susține recomandări oficiale.

Cancer de colon: rezultate în prevenția pe scară largă

La nivel individual, avantajul este relativ mic. Ar fi nevoie ca aproximativ 2.000 de persoane să urmeze tratamentul pentru a preveni un singur caz de cancer. Însă, pe scară largă, impactul poate fi semnificativ: milioane de oameni utilizează deja aceste medicamente pentru diabet sau controlul greutății, ceea ce ar putea contribui, indirect, la reducerea riscului de cancer colorectal.

Medicamentele destinate controlului greutății ar putea deveni, în viitor, nu doar instrumente metabolice, ci și o componentă importantă a strategiei de prevenție oncologică. Deocamdată, entuziasmul trebuie temperat, fiind necesare studii clinice suplimentare, dar direcția cercetării pare una cu potențial de a influența semnificativ politicile de sănătate publică.