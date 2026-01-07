Prima pagină » Sănătate » Molecula care ucide celulele canceroase, sintetizată după jumătate de secol de încercări

Molecula care ucide celulele canceroase, sintetizată după jumătate de secol de încercări

Compusul fungic verticilina A, descoperit acum mai bine de 50 de ani, este considerat de mult timp pentru potențialul său de combatere a cancerului.
Foto: freepik.com
Andreea Tobias
07 ian. 2026, 11:55, Știrile zilei

Oamenii de știință au reușit acum să îl sintetizeze artificial pentru prima dată, notează Science Alert.

Descoperirea înseamnă că cercetătorii pot studia compusul mai în detaliu și pot dezvolta potențial noi tratamente împotriva cancerului.

De ce este important

Capacitatea de a produce verticilina A la cerere în laborator este un pas important. În natură, aceasta se găsește doar în cantități mici într-o ciupercă microscopică. Este foarte dificil de extras.

Până acum, structura chimică complexă și instabilitatea inerentă a verticilinei A făceau dificilă sintetizarea acesteia. Cercetătorii de la MIT și Harvard Medical School au depășit ambele probleme.

Cum au reușit

Cheia a fost găsirea unei modalități de a reface abordarea pe care chimistul MIT Mohammad Movassaghi o folosise anterior pentru a sintetiza compuși similari.

„Înțelegem mult mai bine cum aceste schimbări structurale subtile pot crește semnificativ dificultatea sintetizării”, spune Movassaghi.

Moleculele de verticilină A sunt, în esență, două jumătăți identice fuzionate. Structura 3D a verticilinei A trebuie să fie aranjată cu precizie pentru ca compusul să se formeze.

Procesul în 16 pași

Pentru a construi verticilina A, cercetătorii au folosit câteva trucuri. Au schimbat ordinea în care au adăugat moleculele. Au protejat legăturile fragile pentru a nu se rupe în timpul sintezei.

Procesul lor în 16 pași le-a oferit cercetătorilor structura 3D precisă de care aveau nevoie.

„Am învățat că sincronizarea evenimentelor este absolut esențială. A trebuit să schimbăm semnificativ ordinea evenimentelor de formare a legăturilor”, spune Movassaghi.

Teste pe celule canceroase

Cercetătorii au testat noul compus sintetic pe celule cultivate în laborator de gliom difuz median (DMG), un cancer cerebral agresiv care afectează copiii.

Moleculele legate de verticilina A s-au dovedit promițătoare în uciderea celulelor DMG. Acest lucru a fost observat din nou în noile teste.

O analiză mai aprofundată a revelat că noul compus sintetic atingea țintele proteice vizate în interiorul celulelor.

Perspectivele viitoare

Acum că verticilina A a fost sintetizată pentru prima dată, eforturile de a înțelege modul în care aceasta interacționează cu cancerul pot fi duse la un nivel nou.

„Compușii naturali au fost resurse valoroase pentru descoperirea de medicamente. Vom evalua pe deplin potențialul terapeutic al acestor molecule prin integrarea expertizei noastre în chimie, biologie chimică, biologie cancerului și îngrijirea pacienților”, spune biologul chimist Jun Qi, de la Harvard Medical School.

Cercetarea a fost publicată în Journal of the American Chemical Society.

