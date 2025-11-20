Ingredientele naturale care pot imita efectul de slăbire al Ozempic

Se concentrează pe compuși precum berberina, scorțișoara, ghimbirul și ceaiul verde. Acestea ar putea modula secreția hormonului natural din intestin responsabil de suprimarea apetitului.

Cercetătorii de la Universitatea Heliopolis din Cairo au publicat recent o analiză în revista Toxicology Reports. Au evaluat modul în care hormonul natural produs în intestin, numit peptida-1 similară glucagonului (GLP-1), ar putea fi afectat de compușii naturali din alimentație.

Este același hormon vizat de medicamentele GLP-1. În acest moment, experții nu au identificat niciun compus natural care să poată reproduce exact efectele injecțiilor cu GLP-1, conform Medical News Today.

Cu toate acestea, cercetările preliminare sugerează că anumite alimente și momentul consumului meselor pot fi utile în reglarea activității hormonului GLP-1 în organism și pot „reconfigura””semnalele de foame și sațietate.

De ce sunt importante alternativele naturale

Unul dintre motivele pentru care cercetătorii caută alternative naturale la variantele cu GLP-1 este costul și accesibilitatea. Multe persoane care ar putea beneficia de aceste medicamente nu își permit să le cumpere. Alternativele naturale s-ar putea dovedi mai accesibile și mai puțin costisitoare.

Un alt motiv este reprezentat de potențialele efecte adverse ale injecțiilor cu GLP-1. Deși aceste injecții sunt, în general, bine tolerate, pot apărea efecte secundare gastrointestinale. Este vorba despre vărsături, diaree și greață. Acestea pot determina unele persoane să nu ia medicamentele conform prescripției.

Unele persoane pot considera, de asemenea, că remediile naturale sunt mai potrivite pentru o viziune mai holistică asupra sănătății lor.

Ce ingrediente pot imita efectul GLP-1

Compușii naturali pe care cercetările preliminare se concentrează includ scorțișoara, grâul, ghimbirul, ceaiul verde fermentat și berberina. Toți acești compuși ar putea modula secreția și expresia GLP-1.

Mir Ali, chirurg bariatric, a avertizat că ingredientele naturale pot ajuta la stimularea metabolismului, dar efectul este unul ușor. „Acești compuși nu trebuie considerați o alternativă la medicamentele GLP-1, cum ar fi Ozempic”.

Ali a precizat că ingredientele naturale pot ajuta la controlul greutății într-o măsură ușoară, dar numai dacă sunt combinate cu o alimentație adecvată și exerciții fizice.

Există însă dovezi că anumite substanțe naturale, cum ar fi cafeina, extractul de ceai verde, capsaicina din ardeii iuți și berberina, pot stimula metabolismul într-o anumită măsură. Aceste ingrediente naturale acționează în moduri diferite. Fie stimulează sistemul nervos central (cafeina), fie promovează arderea grăsimilor (extractul de ceai verde, capsaicina). De asemenea, pot activa alte enzime (berberina).

Cum să stimulați metabolismul în mod natural

Cercetări recente au descoperit că anumite alimente pot avea un efect asupra termogenezei induse de dietă, ceea ce poate ajuta la stimularea metabolismului în repaus.

Alimentele care pot avea acest efect includ: proteine din carne slabă, fasole, nuci și iaurt grecesc; carbohidrați nerafinați din legume, fructe și cereale integrale; ceai verde și cafeină.