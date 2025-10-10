Românii care vor descopere destinații exotice pot beneficia de promoțiile propuse de operatori la Târgul de Turism al Chinei. Principalele atracții promovate

Cifrele oficiale arată că tot mai mulți turiștii români sunt interesați să descopere China, iar reciproca este la fel de valabilă.

Pentru a veni în întâmpinarea lor, Centrul Cultural Chinez din București găzduiește, de vineri până duminică inclusiv, Târgul de Turism al Chinei, un eveniment dedicat promovării turismului, culturii și cooperării bilaterale dintre România și China. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Chinez și Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT).

Vizitatorii sunt invitați să descopere la sediul Centrului Cultural Chinez, din centrul Capitalei, cele mai spectaculoase destinații turistice din China, de la Beijing și Shanghai până la Guilin, Zhangjiajie, Xinjiang sau Hainan, alături de oferte speciale de vacanță, prezentări și experiențe culturale autentice: ateliere de ceai, demonstrații de caligrafie și gastronomie chinezească.

„Forumul nostru nu este doar o întâlnire profesională, ci o invitație la colaborare, o chemare la deschidere și un angajament pentru viitor. Ne dorim să facilităm fluxurile turistice între cele două țări, să consolidăm parteneriate între agențiile românești și cele chineze, să ne cunoaștem mai bine și să lucrăm împreună pentru a transforma potențialul în realitate”, a declarat Dr. Alin Burcea, președintele ANAT.

„Sperăm ca aceasta să fie doar o primă ediție și să urmeze anii următori alte ediții, să atragem cât mai multe agenții, atât românești cât și chinezești și să oferim o platformă de colaborare”, a transmis Excelența Sa Chen Feng, ambasador al Republicii Populare Chineze la București.

„Turismul nu este doar o ramură economică, ci și un important mijloc de cunoaștere reciprocă între culturi și de apropiere între oameni, jucând un rol esențial în dezvoltarea relațiilor economice și culturale dintre China și România. Ne bucură să observăm că, în ultimii ani – mai ales după implementarea politicii unilaterale de scutire de vize pentru cetățenii români care vizitează China – tot mai mulți prieteni români își doresc să călătorească în China pentru a descoperi farmecul culturii sale milenare și dinamismul modern al țării”, spune Xu Ningbo, directorul Centrului Cultural Chinez din București.

La eveniment participă agenții de turism românești și chineze, companii aeriene și instituții culturale, devenind o platformă unică de întâlnire pentru profesioniștii din turism și pentru publicul pasionat de descoperiri.

Cu totul orientativ, pentru că depinde de perioada aleasă pentru plecare sau data de achiziționare, un pachet de 9 nopți poate fi cumpărat cu un preț de 2.175 de euro, de 12 nopți, de la 2.760 de euro, unul de 15 nopți, de la 3.245 de euro.

Sunt și reduceri de 200 de euro de persoană, pe perioada târgului, la pachete de 8 nopți, anul viitor, la 2.299 de euro.

Unele agenții au reduceri de preț și promoții pentru pachetele cumpărate cu această ocazie.

Perspective și cooperare bilaterală în turism

Organizatorii și partenerii Târgului de Turism China 2025 subliniază că evenimentul are ca obiectiv consolidarea colaborării turistice și culturale dintre cele două țări. Reluarea zborurilor directe China–România se află printre prioritățile de cooperare, iar companiile aeriene și autoritățile din ambele țări explorează rute posibile între Beijing, Shanghai și București.

„Sunt discuții cu multe companii aeriene. Noi depunem tot efortul în această direcție, însă, din păcate, nu avem estimată o perioadă de timp sau nu s-a stabilit, din măcar, o companie aeriană. Discuții sunt, sprijinim cât putem, dar nu avem date concrete”, a spus președintele ANAT, la conferința de presă organizată cu această ocazie.

Potrivit oficialului, pentru deschiderea și susținerea unei rute directe este nevoie și de ridicarea vizelor pentru cetățenii chinezi, și că organizația patronală face „pressing” pe lângă responsabilii din ministerul de resort și de Externe în acest sens.

Printre principalele hub-uri de tranzit folosite în prezent se numără Doha, Istanbul, Dubai, Viena, Frankfurt și Varșovia.

Creștere de peste 78% a turiștilor românii care redescoperă China

Numărul turiștilor români care au vizitat China a atins aproximativ 36.000, înregistrând o creștere de 78%, în primele șapte luni ale anului 2025, față de aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor oficiale.

Creșterea vine după ce, din 30 noiembrie 2024, românii pot călători în China fără viză, dar doar dacă vin în scop de afaceri, turism, vizite academice/culturale, vizite în familie sau la prieteni pentru o perioadă limitată, de cel mult 30 de zile.

În tot anul trecut, 35.000 de români au călătorit în China, dublu față de 2023, ceea ce reprezintă un semn clar al redeschiderii și al interesului tot mai mare pentru destinațiile asiatice, arată organizatorii evenimentului.

Cele mai populare itinerarii pentru români includ Beijing, Xi’an, Shanghai, Guilin/Yangshuo, Zhangjiajie, Chengdu (cu faimoșii urși panda), dar și rute mai exotice precum Xinjiang, Yunnan sau insula Hainan. Printre experiențele preferate se numără călătoriile cu trenurile de mare viteză, circuitele culturale, festivalurile tradiționale și peisajele naturale spectaculoase.

China devine tot mai interesantă pentru turiștii români, care caută destinații exotice, sigure și spectaculoase din punct de vedere cultural. Sub deviza „High-speed Rail China × Ancient Capitals: From the Great Wall to the Terracotta Warriors — where civilization meets the future”, China propune o experiență de călătorie în care tradiția multimilenară se împletește cu infrastructura futuristă și ospitalitatea contemporană.

Tot mai mulți turiști chinezi descoperă România

Creștere a fost și în sens invers. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică al României, 21.682 de turiști chinezi au sosit în România în prima jumătate a anului 2025, cel mai mare număr de vizitatori proveniți din Asia.

Principalele regiuni vizitate de aceștia sunt Bucureștiul, Brașovul, Sibiul, litoralul Mării Negre, Maramureșul, Bucovina și Delta Dunării, iar atracțiile preferate includ Castelul Bran, Castelul Peleș, centrul vechi al Capitalei, Sighișoara și Salina Turda. Turiștii chinezi petrec, în medie, două – trei nopți în România, iar interesul lor pentru turism cultural, natură, gastronomie și wellness este în continuă creștere.

O destinație completă

China oferă o experiență unică de călătorie: de la Marele Zid și Armata de Teracotă, la metropole ultramoderne și peisaje naturale de vis.

În 2024, China a primit 26,9 milioane de turiști străini, cu cheltuieli medii de aproximativ 3.000 euro/turist. Durata medie a sejurului este de 6–10 nopți, iar turiștii se bucură de combinația ideală între istorie, tehnologie și ospitalitate.

Printre noile destinații chineze recomandate pentru piața românească în 2025–2026 se numără:

Gansu Silk Road – traseul istoric al Drumului Mătăsii, cu orașele Dunhuang, Jiayuguan și Zhangye Danxia;

Xinjiang – o regiune spectaculoasă, cu peisaje montane, lacuri albastre și tradiții multiculturale (Kashgar, Tianshan, Sayram Lake);

Nord-estul Chinei – pentru turismul de iarnă și festivalul de gheață din Harbin, dar și stațiunea de schi Yabuli;

Guizhou – o bijuterie naturală a Chinei sudice, cu formațiuni carstice și cascade impresionante (Huangguoshu Falls, Libo);

Bucla Qinghai–Gansu, care oferă experiențe ecoturistice și spirituale;

Fujian – o combinație unică între arhitectura Tulou și peisajele montane din Wuyishan;

Greater Bay Area – noul pol urban și economic al Chinei, incluzând Guangzhou, Shenzhen și Hong Kong.

România, tot mai atractivă pentru turiștii chinezi

În oglindă, România își consolidează poziția ca destinație de interes în Europa Centrală și de Est pentru piața chineză, prin rutele tematice „Dracula și castelele Transilvaniei”, tururile UNESCO, experiențele rurale autentice și gastronomia locală. Autoritățile chineze și române discută tot mai activ despre proiecte comune de promovare, expoziții, schimburi culturale și programe de training pentru ghizi vorbitori de chineză și română, potrivit oficialilor ANAT.

Comparativ cu țările vecine, România are un potențial turistic distinct și tot mai recunoscut de piața chineză, datorită diversității sale naturale și culturale.

Dacă Grecia atrage turiștii chinezi prin imaginea sa consacrată de destinație insulară și brandul puternic al Mării Egee, iar Ungaria se bucură de vizibilitate prin capitala Budapesta, infrastructura de zboruri și turismul balnear, România oferă o experiență autentică și complexă. Serbia a devenit atractivă datorită accesului fără viză și a locațiilor de filmare internațională, în timp ce Bulgaria mizează pe litoralul Mării Negre și pe stațiunile sale de schi, oferind o alternativă accesibilă din punct de vedere al costurilor.

În acest context, România se diferențiază printr-un amestec unic de castele, orașe medievale, peisaje carpatine și biodiversitatea Deltei Dunării – un patrimoniu natural și cultural care o recomandă drept o destinație memorabilă pentru turiștii chinezi interesați de istorie, legendă și natură.

Brandul legat de „mitul lui Dracula” și turismul ecologic din Deltă oferă României un avantaj competitiv și oportunități de integrare în circuite comune cu Ungaria, Serbia și Bulgaria, formând astfel trasee regionale atractive pentru turiștii asiatici.

Târgul de Turism al Chinei 2025, de la sediul de pe Strada Batiștei nr. 34, este deschis publicului larg, iar accesul este gratuit. Vizitatorii vor putea participa la workshopuri, degustări și demonstrații culturale, precum și la prezentări ale principalelor companii turistice din China și România.

Programul evenimentului este de vineri, până la ora 18:00, sâmbătă, între 10:00 – 18:00 și duminică, între 10:00 – 14:00.