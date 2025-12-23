Rețetă de salată de boeuf. De ce ingrediente ai nevoie și cum se prepară

Salata de boeuf a devenit un simbol pentru sărbătorile de iarnă, fiind nelipsită de pe mesele românilor. Cu mazăre sau fără, carne de pui sau carne de vită, salata de boeuf este ușor de preparat și a devenit parte dintr-un nescris cod alimentar românesc, obligatoriu la toate petrecerile de familie.

Mai jos găsești rețeta de salată de boeuf:

Ingrediente salată de boeuf

500-700g rasol de vită (sau piept de pui, dacă preferi această variantă)

350g de morcovi (3 morcovi de mărime medie)

500g de cartofi

150g de rădăcină de păstârnac

100g de rădăcină de țelină

100g de rădăcină de pătrunjel

100g de mazăre boabe (proaspătă, congelată sau din conservă)

150g de castraveți în oțet

300g de maioneză – din această cantitate oprește 30-40g pentru decorul salatei

zeama de la o jumătate de lămâie, după gust

50g de muștar

sare și piper, după gust

gogoșari, ardei, pătrunjel frunze, albuș de ou fiert, măsline – pentru decorarea salatei

Mod de preparate salată de boeuf

Carnea de vită (sau de pui) se spală și se pune la fiert în apă rece cu puțină sare. După ce începe să se formeze spumă, aceasta se va îndepărta cu grijă de la suprafața zemei, până când nu se mai formează, și se fierbe până devine fragedă (aproximativ 60–90 de minute, în funcție de carne).

Separat, se fierb legumele – morcovii, cartofii, păstârnacul, țelina, pătrunjelul și mazărea (dacă este congelată) – până când pot fi ușor străpunse cu furculița. După fierbere, se lasă toate ingredientele să se răcească complet.

Ulterior, carnea și legumele se taie în cuburi mici și cât mai egale. Castraveții murați se toacă mărunt și se storc bine de zeamă pentru a evita înmuierea salatei.

Într-un bol încăpător, se combină carnea, legumele și castraveții. Se adaugă maioneza treptat, amestecând ușor, până când se obține o compoziție cremoasă, dar legată. Se condimentează cu sare și piper după gust.

Salata se nivelează într-un platou și se decorează după imaginație: motive florale din gogoșari, măsline sau ou fiert. Se păstrează la frigider cel puțin 1–2 ore înainte de servire.