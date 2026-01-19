Sportul între explozii și performanță: Cum se antrenează viitorii olimpici ai Ucrainei într-o bază distrusă de război

La baza Rezervei Olimpice, copiii și adolescenții își încep ziua ca sportivii de pretutindeni: se antrenează pe schiuri, își perfecționează tehnica, repetă exerciții. Totuși, liniștea este adesea întreruptă de sirenele raidurilor aeriene. Fără panică, sportivii își lasă echipamentul și urmează antrenorii spre adăposturile subterane, prezintă dramatica realitate AP.

Zonele din jur sunt împrejmuite, iar unele rămân inaccesibile din cauza muniției neexplodate. În aer, zgomotul dronelor este uneori urmat de explozii, atunci când acestea sunt doborâte.

Sportul, afectat de conflict

Războiul a lovit puternic sportul ucrainean: competițiile au fost suspendate, mulți sportivi au fost mobilizați sau s-au refugiat pentru antrenamente în alte țări, iar infrastructura a suferit distrugeri masive. Complexul din Chernihiv este una dintre puținele baze încă funcționale.

Vestiarele și birourile sunt improvizate, iar pistele pentru schi cu role poartă urmele bombardamentelor. Iarna, tinerii se antrenează pe trasee adaptate, iar vara folosesc echipamente alternative, potrivite condițiilor dificile.

Baza din Chernihiv are o puternică valoare simbolică: aici s-a pregătit Valentyna Tserbe-Nesina, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de iarnă din 1994 de la Lillehammer – prima medalie olimpică a Ucrainei independente.

Astăzi, dormitoarele unde altădată tinerii visau la podiumuri sunt distruse, iar trofeele au fost pierdute în incendii. Fosta campioană povestește că întoarcerea la bază, după bombardamentele din 2022, a fost un șoc: locurile copilăriei ei nu mai existau.

Generația crescută în război

Antrenorii spun că elevii lor s-au schimbat profund. „S-au adaptat atât de bine, încât uneori nici nu mai reacționează”, afirmă unul dintre ei. Copiii au fost forțați să se maturizeze rapid, iar modul lor de a percepe riscul s-a modificat.

Cu toate acestea, aproximativ 350 de tineri continuă antrenamentele zilnice, mulți fiind considerați viitorul schiului de fond și biatlonului din Ucraina.

Pentru unii sportivi, pregătirea înseamnă mai mult decât performanță. Khrystyna Dmytrenko, viitoare participantă la Jocurile Olimpice de iarnă Milano – Cortina, vede sportul ca pe un mesaj adresat lumii. „Arătăm că Ucraina rămâne puternică”, spune ea, subliniind că prezența la Olimpiadă simbolizează unitatea și determinarea țării.

Olimpiada, între tensiuni și provocări

Decizia Comitetului Olimpic Internațional de a limita participarea sportivilor ruși, permițându-le să concureze doar fără simboluri naționale, creează un climat tensionat. În anumite probe, ucrainenii și rușii ar putea concura direct, într-o situație cu încărcătură emoțională puternică.

Pentru mulți, simpla participare la antrenamente și ajungerea pe linia de start reprezintă o formă de opoziție față de agresiune. Există tineri care au început să schieze în timpul conflictului și au ajuns deja campioni internaționali la categoriile lor.

În fața clădirilor distruse, foștii campioni și antrenorii privesc spre copii cu încredere. „Aceștia sunt viitorii olimpici”, spun ei. La Chernihiv, schiul nu mai este doar un sport – este un angajament zilnic că, în ciuda războiului, viitorul continuă să fie construit.