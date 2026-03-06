Matei Petre, campion european la schi-alpinism U18, disciplină sportivă care a debutat la JO 2026

Competiția are loc la Șahdag, în Azerbaidjan. Matei Petre, legitimat la Clubul Sportiv Dinamo București, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Matei Petre a încheiat cursa individuală cu timpul de 1:03:03.8 ore. S-a situat pe prima poziție pentru doar 3 zecimi de secundă față de spaniolul Gil Rocias Scarest.

Podiumul a fost completat de slovacul Adam Hubac, sosit la 1:48.4 minute în urma românului.

Performanța vine la doar două zile după ce tânărul român obținuse medalia de argint în proba de sprint.

Astfel, bilanțul sportivului român la competiția din Azerbaidjan ajunge la două medalii europene, în două curse disputate.

Rezultatul reprezintă una dintre cele mai importante performanțe pentru schi-alpinismul românesc.