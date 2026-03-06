Prima pagină » Sport » Matei Petre, campion european la schi-alpinism U18, disciplină sportivă care a debutat la JO 2026

Matei Petre, campion european la schi-alpinism U18, disciplină sportivă care a debutat la JO 2026

Sportivul român Matei Petre a obținut, vineri dimineață, medalia de aur în proba individuală, la categoria U18, la Campionatele Europene de Schi-Alpinism 2026, disciplină sportivă care și-a făcut debutul la Jocurile Olimpice de iarnă la ediția de la Milano Cortina.
Matei Petre, campion european la schi-alpinism U18, disciplină sportivă care a debutat la JO 2026
sursă foto: Federația Română de Alpinism și Escaladă - FRAE
Petre Apostol
06 mart. 2026, 10:20, Sport

Competiția are loc la Șahdag, în Azerbaidjan. Matei Petre, legitimat la Clubul Sportiv Dinamo București, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului.

Matei Petre a încheiat cursa individuală cu timpul de 1:03:03.8 ore. S-a situat pe prima poziție pentru doar 3 zecimi de secundă față de spaniolul Gil Rocias Scarest.

Podiumul a fost completat de slovacul Adam Hubac, sosit la 1:48.4 minute în urma românului.

Performanța vine la doar două zile după ce tânărul român obținuse medalia de argint în proba de sprint.

Astfel, bilanțul sportivului român la competiția din Azerbaidjan ajunge la două medalii europene, în două curse disputate.

Rezultatul reprezintă una dintre cele mai importante performanțe pentru schi-alpinismul românesc.

Recomandarea video

Iranul este încă o umilință în plus pentru J. D. Vance (The Atlantic)
G4Media
Cât te costă în 2026, în România, să îți pui centrală termică. Am făcut calculul complet pentru garsonieră și apartament cu 2 sau 3 camere
Gandul
DUBLĂ tragedie în familia lui Mario Berinde. Din păcate, este vorba despre mama lui
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport
Dosarul pedofilului german acuzat că a abuzat sexual 36 de copii români e în pragul prescrierii, din cauza schimbării completurilor. Ultimul judecător a fost Laurențiu Beşu
Libertatea
Rețetă ciorbă de primăvară cu „limba mielului” | Ciorba care face perfect tranziția spre sezonul cald
CSID
Dacia lansează un nou crossover... dar va fi MADE IN TURCIA. Cum se va numi acesta?
Promotor