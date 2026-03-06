Schimbare pe banca tehnică a medaliatei cu bronz din campionatul masculin de baschet, CS Vâlcea 1924

Potrivit anunțului făcut de CS Vâlcea 1924, Roberto Blanco a primit o ofertă de a antrena ca principal în a doua divizie spaniolă, la FC Cartagena.

Clubul s-a reorientat rapid să completeze banca tehnică, iar locul său va fi preluat de Alexandru Gliga.

Alexandru Gliga are experiență ca antrenor principal și secund la echipele naționale de juniori.

La nivel de club, acesta a activat pe banca tehnică a echipei CSM Târgu Jiu.

La Vâlcea, el îl va seconda pe Ciprian Enache. Acesta a preluat conducerea băncii tehnice în urma despărțirii clubului de Arturo Alvarez, în decembrie 2025.

Modificarea survine la câteva zile după ce CS Vâlcea 1924 a anunțat transferul americanului Bryn Forbes, de la Aris Salonic, fost campion în NBA.

După medaliile de bronz cucerite anul trecut, echipa de pe Valea Oltului traversează un sezon mai puțin reușit. Are 10 victorii în 18 partide disputate și se luptă pentru un loc în play-off.