Real Madrid sărbătorește 124 de ani de existență. Mesajul lui Hagi la aniversarea clubului spaniol

După mai bine de un secol, Real Madrid este un reper în sportul de performanță. Clubul spaniol are în palmares 26 de Cupe ale Europei câștigate în total – 15 la fotbal și 11 la baschet – și titlul de cel mai bun club al secolului XX, acordat de FIFA.

Cu ocazia aniversării clubului madrilen, și fostul mare internațional român Gheorghe Hagi a transmis un mesaj special, amintind de perioada în care a îmbrăcat tricoul „los blancos”.

„Un club legendar, o istorie încărcată de performanțe fantastice. Mândru că am făcut parte din ea. La mulți ani, Real Madrid C.F.!”, a scris Hagi pe rețelele de socializare.

Supranumit „Regele”, fostul căpitan al naționalei României a evoluat pentru Real Madrid între 1990 și 1992.

Hagi a ajuns la Real Madrid CF după prestațiile remarcabile de la Steaua București și după evoluțiile de la Cupa Mondială din 1990. În perioada petrecută la Madrid, Hagi a marcat 20 de goluri și a oferit 13 pase decisive, în 84 de partide.

Este unul dintre puținii jucători români care au evoluat pentru legendarul club spaniol.

58 de trofee, în ultimii 15 ani

Una dintre cele mai legendare perioade din istoria clubului a fost în timpul președinției lui Santiago Bernabéu, când madrilenii au câștigat primele cinci Cupe ale Campionilor Europeni consecutiv (1956-1960), cu jucători emblematici precum Alfredo Di Stéfano, Francisco Gento, Ferenc Puskás, Raymond Kopa și José Santamaría.

În ultimii 15 ani, Real Madrid a cucerit 58 de trofee, printre care 6 trofee ale Ligii Campionilor la fotbal și 3 în Euroliga de baschet. Palmaresul echipei de fotbal include printre altele 15 Ligi ale Campionilor, 36 de titluri în La Liga, 20 de Cupe ale Regelui și 9 Cupe Mondiale ale Cluburilor.

Echipa de baschet a clubului madrilen are la rândul ei o istorie impresionantă, cu 100 de trofee, dintre care 11 Cupe ale Europei, 38 de titluri de campioană a Spaniei și 29 de Cupe ale Regelui.

Complexul sportiv Ciudad Real Madrid este considerat unul dintre cele mai moderne centre de pregătire din lume. Cu o suprafață de 1,2 milioane m², include 12 terenuri de fotbal, stadionul Estadio Alfredo Di Stéfano, facilități pentru prima echipă și academie, dar și infrastructură pentru echipa de baschet, potrivit datelor clubului madrilen.

Totodată, prin Fundația Real Madrid, clubul desfășoară numeroase proiecte sociale în peste 100 de țări, ajutând anual aproximativ 400.000 de persoane, în special copii aflați în situații vulnerabile.

Real Madrid este și unul dintre cele mai puternice branduri din sport. Clubul a depășit 1 miliard de euro venituri pentru al doilea an consecutiv. Și, potrivit clubului, este prima organizație sportivă care a trecut de 660 de milioane de urmăritori pe rețelele de socializare.