UEFA sancționează clubul Real Madrid, după un salut nazist al unui fan la meciul cu Benfica

UEFA a anunțat vineri că Real Madrid C.F. a fost amendat și riscă închiderea parțială a stadionului, după ce un suporter a fost filmat făcând un salut nazist în tribuna stadionului Santiago Bernabéu, cu puțin timp înainte de meciul din Liga Campionilor împotriva SL Benfica, pe 25 februarie.
Foto: Miguel Lemos/ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
06 mart. 2026, 13:27, Sport

Clubul spaniol a declarat că fanul a fost expulzat imediat de către firma de securitate a stadionului și a condamnat ferm gestul. UEFA a sancționat clubul cu 15.000 de euro și a ordonat închiderea a 500 de locuri în tribuna sud la următorul meci european jucat acasă, pedeapsă care rămâne suspendată timp de un an.

Incidentul a venit într-un context tensionat, după ce atacantul brazilian al Realului, Vinicius Junior, a făcut acuzații de abuz rasial împotriva lui Gianluca Prestianni în prima manșă a dublei.

Prestianni a lipsit din partida retur ca urmare a unei suspendări provizorii de un meci și riscă sancțiuni suplimentare în urma anchetei complete a UEFA.

Real Madrid a câștigat meciul retur cu 2-1, obținând victoria generală cu 3-1, Vinicius Junior marcând golul victoriei.

Echipa spaniolă se va confrunta cu Manchester City în optimile Ligii Campionilor.

