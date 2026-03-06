UEFA sancționează clubul Real Madrid, după un salut nazist al unui fan la meciul cu Benfica

UEFA a anunțat vineri că Real Madrid C.F. a fost amendat și riscă închiderea parțială a stadionului, după ce un suporter a fost filmat făcând un salut nazist în tribuna stadionului Santiago Bernabéu, cu puțin timp înainte de meciul din Liga Campionilor împotriva SL Benfica, pe 25 februarie.