UEFA sancționează clubul Real Madrid, după un salut nazist al unui fan la meciul cu Benfica

Clubul spaniol a declarat că fanul a fost expulzat imediat de către firma de securitate a stadionului și a condamnat ferm gestul. UEFA a sancționat clubul cu 15.000 de euro și a ordonat închiderea a 500 de locuri în tribuna sud la următorul meci european jucat acasă, pedeapsă care rămâne suspendată timp de un an.
Incidentul a venit într-un context tensionat, după ce atacantul brazilian al Realului, Vinicius Junior, a făcut acuzații de abuz rasial împotriva lui Gianluca Prestianni în prima manșă a dublei.
Prestianni a lipsit din partida retur ca urmare a unei suspendări provizorii de un meci și riscă sancțiuni suplimentare în urma anchetei complete a UEFA.
Real Madrid a câștigat meciul retur cu 2-1, obținând victoria generală cu 3-1, Vinicius Junior marcând golul victoriei.
Echipa spaniolă se va confrunta cu Manchester City în optimile Ligii Campionilor.