Injecțiile pentru slăbit ar putea reduce simptomele astmului la persoanele obeze – studiu

Medicamentele ar trebui studiate ca tratament potențial pentru persoanele obeze cu afecțiuni respiratorii, care sunt „adesea rezistente” la steroizi, au afirmat cercetătorii.

Injecțiile pentru slăbit, cunoscute și sub denumirea de agoniști ai receptorilor peptidului 1 similar glucagonului (GLP1-RA), acționează prin imitarea hormonului GLP-1 pentru a regla nivelul zahărului din sânge și al insulinei, potrivit Independent.

Acestea au fost inițial dezvoltate ca tratament pentru persoanele cu diabet de tip 2.

O serie de tipuri de medicamente sunt recomandate pentru a combate obezitatea în cadrul NHS, printre care semaglutida, sau Wegovy, și tirzepatida, sau Mounjaro.

Studii anterioare au sugerat că medicamentele pot reduce riscul de boli precum demența și accidentul vascular cerebral, o echipă internațională de experți explorând impactul lor potențial asupra persoanelor obeze cu astm.

Rezistența la tratamentele cu steroizi

Profesorul David Price, catedra de medicină respiratorie primară la Universitatea din Aberdeen, a declarat: „Persoanele cu obezitate și astm sunt unice prin faptul că sunt adesea rezistente la tratamentele cu steroizi”.

„Știm că GLP1 acționează asupra răspunsurilor inflamatorii din căile respiratorii într-un mod diferit față de steroizii utilizați în mod tradițional”.

Pentru studiul publicat în Advances in Therapy, cercetătorii au analizat dosarele a 10.111 persoane care luau GLP1-RA și ale 50.555 de persoane care nu luau aceste medicamente.

După o perioadă de urmărire, echipa a constatat că cei care luau injecții pentru slăbit au pierdut mai mult în greutate și au avut un control mai bun al astmului.

Cercetătorii au afirmat că rezultatele sugerează că medicii „ar trebui să acorde atenție relației dintre GLP-1 RA și riscul de boli respiratorii”.

Prof. Price a adăugat: „Am găsit dovezi convingătoare că GLP1, pe lângă creșterea pierderii în greutate, a îmbunătățit și simptomele astmului”.

„În plus, este important de menționat că beneficiile asupra simptomelor astmului au apărut în ciuda unei pierderi în greutate destul de modeste, de aproximativ 0.9 kg, pe parcursul unui an.

„Constatările noastre sugerează că GLP1 poate avea efecte benefice asupra controlului astmului la persoanele obeze și acest aspect ar trebui explorat în continuare”.

Ce spun specialiștii

Prof. Alan Kaplan, președintele Family Physician Airways Group of Canada și al Observational and Pragmatic Research Institute, a declarat: „Constatările noastre sugerează că GLP1-RA are beneficii asupra controlului astmului la persoanele obeze, iar această informație ar trebui să contribuie la discuțiile privind decizia de a utiliza aceste medicamente”.

Dr. Erika Kennington, șefă de cercetare și inovare la Asthma and Lung UK, a declarat: „Cercetările anterioare au arătat că persoanele care suferă de obezitate și slăbesc observă o îmbunătățire a controlului astmului, așa că este încurajator să vedem că acest studiu arată că acest lucru se întâmplă și atunci când pierderea în greutate este determinată de medicamente, cum ar fi noua clasă de medicamente pentru slăbit”.

„Deși exercițiile fizice pot ajuta persoanele să slăbească, pentru unele persoane acestea pot provoca anxietate legată de pierderea respirației sau de apariția unui atac de astm, astfel încât persoanele respective sunt blocate într-un cerc vicios în care nu pot slăbi și astmul lor se agravează.

„Sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege modul în care aceste medicamente îmbunătățesc efectiv controlul astmului. Finanțarea cercetării în domeniul sănătății pulmonare este în stare critică și sunt necesare măsuri urgente pentru a crește investițiile”.