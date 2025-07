Traficul generat de platformele AI către site-uri web este în creștere accelerată, dar Google rămâne dominant

Conform unei analize realizate de Similarweb, în luna iunie 2025, platformele de inteligență artificială au generat peste 1,13 miliarde de trimiteri către cele mai vizitate 1.000 de site-uri din lume, în creștere cu 357% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cu toate acestea, Google Search a furnizat nu mai puțin de 191 de miliarde de redirecționări în aceeași lună, dominând autoritar piața, scrie TechCrunch.

Creșterea spectaculoasă a traficului generat de AI este vizibilă mai ales în categoria știri și media, unde editorii online se pregătesc pentru scenariul „Google Zero”, momentul în care Google nu va mai direcționa trafic către site-uri. Potrivit unui raport recent al The Wall Street Journal, sumarizările AI ar reduce semnificativ numărul de click-uri pe linkuri, iar un studiu Pew Research Center arată că doar 8% dintre utilizatori dau click pe linkuri atunci când apare un rezumat AI, comparativ cu 15% atunci când acesta lipsește.

În sectorul media, traficul AI a crescut cu 770% față de iunie 2024, iar printre cei mai favorizați editori se numără: Yahoo (2,3 milioane de redirecționări), Yahoo Japan (1,9 milioane), Reuters (1,8 milioane), The Guardian (1,7 milioane), India Times (1,2 milioane) și Business Insider (1 milioane). De notat este că publicațiile care blochează accesul AI, precum The New York Times, nu beneficiază de acest tip de trafic.

ChatGPT rămâne liderul absolut al traficului AI, generând peste 80% dintre redirecționările către cele mai vizitate 1.000 de domenii, în timp ce alte platforme precum Gemini, DeepSeek, Grok, Perplexity, Claude și Liner completează restul.

În alte categorii, AI trimite trafic semnificativ către platforme precum Amazon (4,5 milioane), YouTube (31,2 milioane), Reddit (11,1 milioane), Wikipedia (10,8 milioane), NIH.gov (5,2 milioane) și Investing.com (1,2 milioane).