Google lansează peste 30 de instrumente AI pentru educație prin Gemini și Google Workspace

Noile funcționalități sunt disponibile gratuit pentru toți utilizatorii conturilor Google Workspace for Education, marcând astfel una dintre cele mai mari inițiative AI din domeniul educației, scrie TechCrunch.

Google își extinde instrumentele AI în școli prin aplicația Gemini și alte funcționalități educaționale

Prin această actualizare, profesorii pot utiliza instrumente AI în educație pentru a genera planuri de lecție, a personaliza conținutul pentru elevi și a crea ghiduri interactive de studiu. Aceste funcții sunt posibile cu ajutorul Notebook LM — un instrument de cercetare AI — care poate prelucra materiale de clasă pentru a le adapta nevoilor fiecărui elev. De asemenea, educatorii pot crea versiuni personalizate ale Gemini AI, denumite “Gems”, care acționează ca tutori virtuali pentru elevii care au nevoie de sprijin suplimentar.

Gemini AI aduce învățare personalizată și sprijin în timp real elevilor din Google Classroom

Google susține că aceste instrumente AI în educație pot oferi „experiențe de învățare mai atractive și personalizate” dacă sunt utilizate responsabil, în completarea activității profesorilor. În plus, aplicația Read Along din Google Classroom va oferi sprijin în timp real prin intermediul unui partener AI de lectură, menținut sub controlul profesorului.

Aplicația Google Vids și modul „Class Tools” modernizează metodele de predare

Aplicația Google Vids, disponibilă acum pentru toți utilizatorii educaționali, le permite profesorilor să creeze materiale video educaționale, iar elevilor să realizeze proiecte video precum recenzii de carte. Noul mod de predare “Class Tools” oferă posibilitatea de a partaja conținut în timp real pe ecranele elevilor și de a restricționa navigarea la pagini relevante, ceea ce ajută la menținerea atenției și eficienței în procesul de învățare.

În paralel, Google introduce și instrumente pentru analizarea performanței elevilor, gestionarea securității datelor AI și Gmail, dar și un control mai bun asupra accesului la aplicațiile Gemini și Notebook LM.