Maestrul negociator al Rusiei cunoaște punctele slabe ale lui Trump și va încerca să le exploateze

Surse diplomatice susțin că liderul de la Kremlin știe că președintele american nu își poate permite să „piardă fața” în cadrul negocierilor. Astfel, Putin ar putea propune măsuri care să pară concesii, dar care, în realitate, să servească intereselor Rusiei. Printre acestea s-ar putea număra o promisiune de întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, însă cel mai probabil sub forma unui angajament vag, cu multiple condiții.

Experții estimează că strategia lui Putin va exploata dorința lui Trump de a obține rapid un acord de pace și de a-și asuma meritele acestuia. Liderul rus l-a lăudat recent pe Trump pentru „eforturile energice și sincere” de a găsi o soluție la război, semnalând o tentativă de apropiere.

Pe lângă dimensiunea politică, Putin ar putea apela și la tentații economice, precum acorduri privind pământurile rare sau proiecte comune în regiunea Arctică. Prezența în delegația rusă a ministrului de finanțe Anton Siluanov și a trimisului special pentru investiții Kirill Dmitriev întărește această ipoteză. De asemenea, includerea ministrului apărării Andrei Belousov sugerează că Moscova ar putea avansa și o ofertă privind controlul armelor nucleare, se arată într-o analiză SkyNews.

În prezent, doar un singur acord nuclear între SUA și Rusia mai este în vigoare, iar acesta expiră în februarie. Un nou pact ar reprezenta o realizare majoră pentru Trump, care ar putea fi prezentată ca o victorie diplomatică personală.

Potrivit analiștilor, provocarea principală pentru Putin va fi să-l facă pe Trump să creadă că deține controlul negocierilor – o misiune pe care fostul ofițer KGB ar putea să o gestioneze cu ușurință.