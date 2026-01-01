Incendiul din Crans-Montana: Emmanuel Macron transmite „sprijinul frățesc” al Franței / Președintele Elveției și-a amânat discursul de Anul Nou

„Emoție profundă după incendiul din Crans-Montana. Gândurile mele se îndreaptă către familiile îndoliate și către cei răniți. Elveției, poporului său și autorităților sale, le transmit întreaga solidaritate a Franței și sprijinul nostru frățesc”, a scris președintele Franței într-o postare pe pagina de X.

Incendiul petrecut în noaptea de Revelion s-a soldat cu peste 40 de morți, dar și peste 100 de răniți. Printre răniți se află și doi cetățeni francezi.

În urma incidentului, președintele federal al Elveției, Guy Parmelin, și-a amânat discursul său de Anul Nou. Decizia a fost luată din respect pentru familiile victimelor, potrivit Sky News.

„Revelionul în Crans-Montana: un moment de bucurie transformat într-o tragedie care a afectat întreaga Elveție și nu numai. Consiliul Federal a fost profund șocat de această veste”, a scris Guy Parmelin, președintele federal al Elveției, într-o postare publicată pe X.

Reamintim că joi, un consul român s-a deplasat spre Crans-Montana pentru a acorda, în caz de nevoie, asistență consulară. Până în prezent, la nivelul Ambasadei României nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară.