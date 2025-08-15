Trafic aglomerat spre Bulgaria pe DN 5 Giurgiu – Ruse din cauza reparațiilor la Podul Prieteniei

Aglomerația pe DN 5 Giurgiu – Ruse, pe sensul de ieșire din țară, este cauzată de lucrările de reparații de pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația se desfășoară alternativ pe o singură bandă și este dirijată prin semafoare, indicatoare rutiere și personal aflat la fața locului.
Pentru a evita blocajele și a reduce timpul de așteptare, se recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative
Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure înainte de schimbarea direcției de deplasare.