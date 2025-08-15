Prima pagină » Social » Trafic aglomerat spre Bulgaria pe DN 5 Giurgiu – Ruse din cauza reparațiilor la Podul Prieteniei

Trafic aglomerat spre Bulgaria pe DN 5 Giurgiu – Ruse din cauza reparațiilor la Podul Prieteniei

Traficul pe DN 5 Giurgiu – Ruse, pe sensul de ieșire din țară, este aglomerat din cauza lucrărilor de reparații de pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația se desfășoară pe o singură bandă, anunță Centrul Infotrafic.
Sursa foto: MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO
Gabriel Pecheanu
15 aug. 2025, 08:03, Social

Aglomerația pe DN 5 Giurgiu – Ruse, pe sensul de ieșire din țară, este cauzată de lucrările de reparații de pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația se desfășoară alternativ pe o singură bandă și este dirijată prin semafoare, indicatoare rutiere și personal aflat la fața locului.

Pentru a evita blocajele și a reduce timpul de așteptare, se recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative

  • Județul Dolj: Punctul de trecere Calafat
  • Județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele
  • Județul Călărași: Punctul de trecere Călărași
  • Județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure înainte de schimbarea direcției de deplasare.