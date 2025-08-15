Trafic aglomerat spre Bulgaria pe DN 5 Giurgiu – Ruse din cauza reparațiilor la Podul Prieteniei

Aglomerația pe DN 5 Giurgiu – Ruse, pe sensul de ieșire din țară, este cauzată de lucrările de reparații de pe tronsonul bulgar al Podului Prieteniei, unde circulația se desfășoară alternativ pe o singură bandă și este dirijată prin semafoare, indicatoare rutiere și personal aflat la fața locului.

Pentru a evita blocajele și a reduce timpul de așteptare, se recomandă planificarea atentă a călătoriilor și utilizarea rutelor alternative

Județul Dolj: Punctul de trecere Calafat

Județul Teleorman: Punctele de trecere Zimnicea și Turnu Măgurele

Județul Călărași: Punctul de trecere Călărași

Județul Constanța: Punctele de trecere Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița și Dobromir

Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, să păstreze distanța regulamentară între vehicule și să se asigure înainte de schimbarea direcției de deplasare.