Coloană de mașini la ieșirea din țară pe la Giurgiu. Trafic în creștere spre litoral

Pe DN5, Giurgiu-Ruse, este formată coloană de mașini, iar valorile de trafic sunt în creștere și pe A2 pe sensul de mers către litoral, anunță sâmbătă dimineața Centrul Infotrafic.

Centrul Infotrafic anunță că la ora 7.00 nu sunt înregistrate accidente rutiere care să impună restricții de trafic pe rețeaua de autostrăzi și drumuri naționale.

La nivelul țării se circulă în general în condiții de fluență, cu valori de trafic reduse pe majoritatea șoselelor de viteză, cu excepția DN 5 Giurgiu-Ruse, unde este formată coloană de autovehicule la ieșirea din țară și a autostrăzii A 2 București – Constanța, unde sunt valori de trafic în creștere pe sensul către litoral, însă fără a fi formate coloane de autovehicule.

Sâmbătă, între orele 10:30 – 11:30 și 12:30 – 15:00, circulația rutieră va fi restricționată pe DN 71, în localitatea Fieni, județul Dâmbovița, pe tronsonul kilometric 74+800 – 74+900 metri, în vederea desfășurării competiției de ciclism Bikexpert Alpine Challenge, ediția a XII-a.