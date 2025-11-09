Ceața reduce vizibilitatea pe drumuri din județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman

Vizibilitatea este redusă, duminică dimineața, din cauza ceții, pe mai multe artere rutiere din județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că se circulă în condiții de ceață pe mai multe drumuri din județele Giurgiu, Ilfov și Teleorman, vizibilitatea în trafic fiind redusă, local, sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri.

Șoferii sunt sfătuiți să reducă viteza, să folosească în mod corespunzător sistemele de iluminare, să mărească distanța de siguranță între autovehicule și să evite frânările bruște sau depășirile riscante.

Pietonilor li se recomandă să-și sporească atenția, să traverseze doar prin locuri marcate și semnalizate corespunzător, după ce se asigură că au fost observați de conducătorii auto, și, pe cât posibil, să evite circulația pe partea carosabilă în condiții de vizibilitate redusă.