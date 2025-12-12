Palestinian descoperit sub un camion care intra în România pe la Giurgiu

Un cetățean palestinian a fost găsit pe osia unei semiremorci. El încerca să intre în România pe la punctul de trecere a frontierei din Giurgiu. Camionul înmatriculat în Turcia se îndrepta către Polonia.

„La data de 11.12.2025, în jurul orei 20:30, polițiști frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu polițiști de frontieră bulgari, au oprit pentru control, în cadrul acțiunii BLITZ, pe DN5, un ansamblu rutier format dintr-un cap tractor și o semiremorcă, înmatriculat în Turcia, care se deplasa pe ruta Turcia–Polonia. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au descoperit, ascuns pe osia semiremorcii, în compartimentul destinat roții de rezervă, un bărbat în vârstă de 21 de ani, fără documente de identitate, care a declarat verbal că este de origine palestiniană”, au transmis reprezentanții Poliției de Frontieră.

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de „trecere frauduloasă a frontierei de stat”.

Cetățeanul palestinian, șoferul ansamblului rutier și vehiculul au fost predați autorităților de frontieră bulgare, pentru continuarea cercetărilor și dispunerea măsurilor legale, a precizat Poliția de Frontieră.