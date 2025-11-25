Migranți din Maroc și Turcia, ascunşi într-un camion cu piese metalice și paleţi cu răşină

Marți dimineața, în jurul orei 04:50, în parcarea din proximitatea stației de taxare Calafat-Vidin, polițiștii de frontieră din Calafat, împreună cu polițiștii de frontieră bulgari, au oprit pentru control un camion înmatriculat în Turcia. Acesta era condus de către un cetățean turc, în vârstă de 46 de ani, care circula pe ruta Turcia-Franța și transporta, conform documentelor, piese metalice și paleți cu rășină.

La controlul asupra mijlocului de transport, în compartimentul destinat transportului de marfă, au fost depistate 13 persoane, cetățeni străini, care nu dețineau documente de călătorie valabile și nici nu îndeplineau condițiile legale de intrare în România. În urma verificărilor, s-a stabilit că e vorba de cetăţeni din Maroc și Turcia.

Cei 13 cetățeni străini, șoferul și camionul au fost preluați de către autoritățile bulgare, pentru continuarea cercetărilor.