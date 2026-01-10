Doi tineri sunt căutați de salvamontiști după ce au decis să urce spre Vârful Moldoveanu, pe timp de viscol și -15 grade, seara la ora 20:00

Operațiune de salvare incredibil de grea desfășurată de Salvamont Argeș, care a pornit în căutarea a doi tineri de 22 și respectiv 28 de ani, după ce aceștia au luat decizia să plece ieri seara în jurul orelor 20 spre vârful Moldoveanu.

Potrivit comunicatului Salvamont, apelantul știe doar că urmau să rămână la o stână, iar sâmbătă să plece spre vârf.

Problema este că stâne sunt și pe Valea Rea – Stâna lui Burnei, și pe Valea Buda – Stâna din Podu Giurgiului.

Condiții meteo extrem de neprimitoare

„Verificăm în acest moment traseul pe Valea Rea și dacă nu este mașina în această zonă vom verifica și Valea Buda.

Informațiile sunt că ar avea echipament, chiar și un cort, dar în condițiile meteo din zona montană cu zăpadă abundentă, viscol, temperaturi de minus 15 grade, șansa de a ajunge pe vârf este aproape imposibilă.

Pe Valea Rea se ajunge cu mașina până la barajul Văsălatu de aici până la Stâna lui Burnei mai sunt aproximativ 25km de mers prin zăpadă de aproximativ 60cm.

Operațiunea este în dinamică. Vom reveni cu informații pe măsură ce le vom primi de la echipa de salvatori montani aflată în teren”, arată comunicatul Salvamont, care a fost postat și pe rețelele de socializare.

„Premiile Darwin în desfășurare”

Reacțiile utilizatorilor au oscilat între revoltă și speranța că cei doi vor fi găsiți.

Mulți nu au înțeles gestul celor doi de a pleca pe munte la o oră atât de târzie.

„Premiile Darwin în desfășurare”, a scris un utilizator.

Altcineva a scris: „Iubitori ai muntelui? Sinucigași mai degrabă”, iar altcineva a comentat: „Asta e curată nebunie din partea lor”.

Majoritatea comentariilor s-au concentrate, însă, pe urările de succes către salvamontiști.