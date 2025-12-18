Controale cu raze X la Giurgiu pentru mașinile de mare tonaj

Controalele s-au desfășurat miercuri, aproape de Frontiera Giurgiu. Inspectorii Gărzii de Mediu au testat și calibrat scannerul mobil cu raze X, iar specialiști ai DSP au măsurat și nivelul de radiații, potrivit anunțului publicat joi, pe Facebook, de Garda de Mediu. Acțiunea a avut și scopul de a simula controalele mai complexe care urmează să fie desfășurate începând de anul viitor.

Scannerul mobil cu raze X face parte din echipamentele achiziționate de Garda Națională de Mediu prin PNRR, în cadrul proiectului dedicat combaterii importurilor ilegale de deșeuri, dar și a criminalității de mediu.

Pe lângă noul sistem de scanare cu raze X, inspectorii de mediu vor utiliza și spectrometre portabile XRF, dispozitive dedicate analizei rapide a materialelor, pentru identificarea transporturilor neconforme. Scopul este acela de a preveni introducerea ilegală a deșeurilor pe teritoriul României.