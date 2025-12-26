Medicament puternic anticancerigen descoperit în interiorul unei broaște de copac din Japonia

Un medicament revoluționar s-ar putea afla în intestinul unei broaște din Japonia. Oamenii de știință au descoperit o pistă promițătoare pentru combaterea cancerului în bacteria intestinală a unei broaște de copac.

Totuși, nu este vorba despre o descoperire întâmplătoare, conform Science Alert. Broasca de copac japoneză (Dryophytes japonicus) dezvoltă foarte rar cancer. De aceea, cercetătorii de la Institutul de Știință și Tehnologie din Japonia au vrut să vadă dacă transferul bacteriilor intestinale de la broaște la șoareci ar putea avea efecte anticancerigene.

Un total de 45 de tulpini bacteriene diferite de la broaște și șopârle au fost selectate pentru testare. Nouă dintre acestea au prezentat capacități notabile de combatere a tumorilor.

Un medicament care ar putea salva numeroși oameni

Cea mai impresionantă dintre acestea a fost bacteria broaștei.

„Aceste descoperiri sugerează că microbiomele intestinale ale vertebratelor inferioare adăpostesc numeroase specii bacteriene nestudiate cu un potențial terapeutic excepțional”, scriu cercetătorii în lucrarea publicată în Gut Microbes.

În timp ce unele tulpini au demonstrat efecte antitumorale de scurtă durată, o singură doză de la broască a dus la dispariția tumorilor șoarecilor pe care s-au făcut experimentele.

În plus, când celulele canceroase au fost reintroduse 30 de zile mai târziu, tumorile nu au reapărut.

Analize ulterioare au arătat că tulpina funcționează în două moduri: atacă țesutul tumoral, amplificând în același timp răspunsul imun al organismului. Tulpina solicită ajutor din partea celulelor T și B, dar și a neutrofilelor din sistemul imunitar, potrivit studiului.

Un medicament aflat la început de drum

Pe baza acestor studii preliminare pe animale, tratamentul pare destul de sigur. Bacteriile au fost eliminate rapid din fluxul sanguin al șoarecilor, nu au provocat nicio toxicitate de lungă durată și nu au afectat organele sănătoase.

Totuși, tratamentul este la început și sunt necesare mult mai multe verificări pentru a vedea dacă poate fi folosit la oameni.