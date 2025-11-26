Parlamentul European și țările UE au ajuns la un acord asupra primei legi privind bunăstarea câinilor și pisicilor

Proiectul de lege convenit astăzi informal între negociatorii Parlamentului European și ai Consiliului (țările UE) stabilește primele standarde de acest tip la nivel comunitar, inclusiv identificarea și înregistrarea obligatorie cu microcip a tuturor câinilor și pisicilor din UE și interdicția de reproducere a câinilor sau pisicilor cu trăsături fizice excesive, notează EFE.

Reglementările vizează armonizarea măsurilor privind creșterea, adăpostirea, trasabilitatea, importul și manipularea pisicilor și câinilor, precum și stoparea practicilor abuzive, combaterea afacerilor crude și protejarea sănătății animalelor de companie.

Vânzătorii, crescătorii și adăposturile vor avea la dispoziție patru ani pentru a se pregăti pentru această măsură, în timp ce pentru proprietarii de animale de companie care nu vând animale, măsura va fi obligatorie după 10 ani pentru câini și 15 ani pentru pisici.

Câinii și pisicile importate din țări terțe pentru vânzare vor trebui, de asemenea, să poarte microcipuri pentru a intra în UE, conform detaliilor proiectului de lege publicat de Parlamentul European într-un comunicat.

Reproducere și creștere

Regulile prevăd, de asemenea, interzicerea reproducerii între părinți și copii, bunici și nepoți, precum și între frați și frați vitregi, și interdicția ca puii și pisoii să nu poată fi separați de mamele lor până la vârsta de cel puțin opt săptămâni, cu excepția cazului în care există o justificare veterinară specifică.

Pentru a preveni exploatarea animalelor, regulamentul limitează numărul de cuiburi per femelă și introduce perioade de odihnă obligatorii între sarcini.

De asemenea, va fi interzisă creșterea câinilor sau pisicilor cu extreme fizice excesive care prezintă un risc ridicat de efecte dăunătoare asupra bunăstării lor, precum și utilizarea acestor animale, împreună cu câini și pisici mutilate, în expoziții, concursuri sau competiții.

Acest acord provizoriu trebuie acum aprobat definitiv atât de Parlament, cât și de Consiliu înainte ca noile norme să poată intra în vigoare.

Conform datelor furnizate de Comisia Europeană (CE), aproximativ 44% dintre cetățenii UE dețin un animal de companie, iar 74% consideră că acesta ar trebui să fie mai bine protejat.

Comerțul cu câini și pisici a crescut considerabil în ultimii ani și valorează 1,3 miliarde de euro pe an.