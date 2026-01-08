Prima pagină » Știri externe » Olanda a interzis deținerea anumitor tipuri de pisici. Cum motivează autoritățile decizia

Guvernul Olandei a decis ca, începând cu 1 ianuarie 2026, deținerea anumitor rase de pisici considerate dăunătoare pentru propria lor existență, să fie interzisă, motivul principal fiind problemele genetice asociate cu aspectul acestor animale. Il Post arată că scopul măsurii este de a opri cumpărarea și reproducerea acestor rase, fără a impune confiscarea exemplarelor deja existente.
Interdicția se referă în special la rasele de pisici cu urechi pliate, cum este Scottish Fold și la cele fără blană, precum Sphynx. Potrivit autorităților olandeze, caracteristicile fizice care le fac populare sunt, de fapt, consecința unor mutații genetice. Ele afectează grav sănătatea acestor animale, mai scrie Il Post.

Problemele de sănătate menționate de autorități

Pisicile cu urechi pliate suferă de o boală genetică numită osteocondrodisplazie, care influențează negativ dezvoltarea oaselor și a cartilajelor. Această afecțiune poate provoca dureri persistente, rigiditate articulară și probleme de mobilitate, neexistând în prezent un tratament curativ.

În ceea ce privește pisicile fără blană, absența stratului protector natural le face vulnerabile la variațiile de temperatură, infecții cutanate, acumulare de impurități în urechi. De asemenea expunerea directă la razele solare le crește riscul de cancer de piele.

Decizia actuală nu este una singulară. Încă din 2014, Olanda a interzis reproducerea acestor rase, însă legislația de atunci permitea importul și comercializarea lor. Primele discuții despre extinderea interdicției au avut loc în 2023, iar noua lege elimină complet această lacună.

Ministrul olandez al agriculturii și conservării naturii a subliniat că este inacceptabil ca animalele să sufere doar pentru a corespunde unor criterii estetice impuse de oameni.

Pisici deja deținute – ce spune legea

Legea nu are efect retroactiv. Persoanele care dețin astfel de pisici înainte de 1 ianuarie 2026 le pot păstra, cu condiția ca animalele să fie microcipate înainte de intrarea în vigoare a interdicției.

Cei care nu respectă noile prevederi riscă sancțiuni de până la 1.500 de euro.

Măsura adoptată de Olanda ar putea deveni un exemplu pentru alte state europene, în contextul discuțiilor tot mai frecvente privind etica selecției genetice la animalele de companie și responsabilitatea crescătorilor, dar și a cumpărătorilor.

