Un bărbat urmărit de o haită de câini a căzut într-un lac din Craiova, unde a rămas blocat în nămol

Incidentul a avut loc în weekend în Craiova. Jandarmii au fost sesizați prin apel la 112 de un bărbat care a spus că în încercarea de a scăpa de mai mulți câini care îl urmăreau a căzut într-un lac dintr-un parc.

El nu a mai reușit să iasă din apă, întrucât a rămas blocat în nămol și în crengile de pe fundul lacului.

Jandarmii care au intervenit au reușit să îl scoată pe bărbat din apă.

Acesta prezenta semne de hipotermie, motiv pentru care a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Craiova, unde a primit îngrijiri medicale.