Căsuțe gratuite pentru pisicile nimănui în București și Ilfov. A început distribuirea adăposturilor de iarnă

Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, a demarat distribuirea căsuțelor gratuite destinate pisicilor de pe străzi din regiunea București–Ilfov. Adăposturile sunt concepute special pentru sezonul rece: au acoperiș hidroizolat și rabatabil pentru curățare facilă, sunt compartimentate și prevăzute cu șase picioare, astfel încât să nu stea direct pe solul rece.

Denisa Drumea, consilier pentru Protecția Animalelor în CJ Ilfov, subliniază că proiectul completează eforturile de sterilizare gratuită, realizate deja cu sprijinul ONG-urilor: „Prin această sponsorizare distinctă, am obținut finanțare pentru adăposturi destinate pisicilor nimănui. Sunt sigure, durabile și pregătite pentru iarnă.”

Costuri și susținere din partea comunității

O căsuță costă 412 lei fără TVA, iar autoritățile estimează că vor produce în jur de 200 de bucăți. Programul se bazează pe parteneriate și pe implicarea sectorului privat.

„Avem nevoie de colaborări pentru a construi o societate mai empatică. Sprijinul Nuclearelectrica face real diferența”, a declarat Anita Ciucur, coordonator Protecția Animalelor CJ Ilfov.

Cum poți solicita o căsuță pentru pisici

Locuitorii din București și Ilfov pot cere gratuit un adăpost pentru pisicile comunitare la numărul 0751.269.141. Este necesar acordul asociației de proprietari pentru amplasarea căsuței, iar beneficiarii vor semna un proces verbal prin care se angajează să aibă grijă de aceasta.

Programul continuă pe perioada sezonului rece și își propune să ofere protecție cât mai multor animale fără stăpân.