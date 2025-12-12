Regele Charles al III-lea transmite un mesaj video despre lupta cu cancerul și importanța screeningului

Suveranul de 77 de ani, diagnosticat cu cancer în februarie 2024, a înregistrat intervenția în ultima săptămână din noiembrie, la Clarence House, iar mesajul va fi transmis la ora 20:00, pe Channel 4.

Actualizări despre starea de sănătate

Surse apropiate Casei Regale susțin că Regele Charles va oferi în mesaj detalii privind evoluția tratamentului său și propria recuperare, după mai multe luni în care Palatul nu a emis comunicate oficiale despre starea monarhului. Ultima mențiune publică a regelui a fost în mai, când acesta a declarat unui admirator că „ar vrea să creadă că se află pe partea bună a luptei cu cancerul”.

Regele continuă tratamentul stabilit de echipa medicală care, încă din aprilie 2024, s-a declarat încurajată de progresele sale. Deși a întrerupt temporar activitățile publice la începutul anului trecut, monarhul și-a reluat rapid agenda oficială, cu vizite în Regatul Unit, Canada și Vatican. În martie 2025, el a fost internat pentru scurt timp, după ce a resimțit efecte secundare ale tratamentului, însă ulterior și-a reluat angajamentele.

Accent pe importanța screeningului

Mesajul video al suveranului se înscrie în campania comună Cancer Research UK și Channel 4, care promovează screeningul oncologic și diagnosticarea precoce. Evenimentul de vineri marchează finalul unei săptămâni întregi de acțiuni caritabile și provocări asumate de numeroase vedete, toate având scopul de a crește gradul de conștientizare privind cancerul și de a sprijini pacienții și familiile acestora.

Transmisiunea specială va include momente de comedie și divertisment și are rolul de a stimula donațiile pentru cercetarea oncologică.